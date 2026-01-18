ماسك يطالب «أوبن إيه آي» بـ 109.4 مليارات دولار

يسعى قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك إلى الحصول على ما يصل إلى 109 مليارات و400 مليون دولار من شركة «أوبن إيه آي» المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي»، من خلال القضاء، على أساس أنه مستحق «لأرباح غير مشروعة» نابعة من دعمه المبكر لشركة الذكاء الاصطناعي كشريك مؤسس. واستشهد محامو ماسك في مستندات قدموها للمحكمة بكاليفورنيا، أول من أمس (الجمعة)، بتقييم لخبير في النزاع القانوني، المستمر منذ عام 2024. ويزعم ماسك أنه حُرم بشكل غير قانوني من قيمة استثماراته. وترفض «أوبن إيه آي» هذه الادعاءات.

وفي بيان نُشر على شبكة الإنترنت، اتهمت «أوبن إيه آي» ماسك بـ«تشويه سجلات مكتوبة بشكل فاضح».