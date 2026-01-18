«طاقة أبوظبي»: 9.3 تيراواط حجم الوفر في الكهرباء خلال 7 سنوات

أفادت دائرة الطاقة في أبوظبي بأنه منذ إطلاق «استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030» وحتى الآن (نحو 7 سنوات)، تم تحقيق وفر في الكهرباء قدره 9.3 تيراواط من أصل 19 تيراواط مستهدفة، أي نحو 50%، وبالنسبة للمياه بلغ حجم الوفر 330 مليون متر مكعب من أصل 465 مليون متر مكعب مستهدفة، أكثر من 60%.

وأشارت الدائرة، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي انتهت فعالياته أخيراً، إلى تسجيل وفر في استخدام الكهرباء يكفي استهلاك 8 منازل لمدة عام، بعد أن نجحت الدائرة، ضمن برنامج تثقيفي وتوعوي عن أهمية الترشيد في استخدام المياه والكهرباء، في إقناع عدد من طلبة المدارس برفع درجة حرارة المكيفات درجة واحدة فقط أثناء النوم.

البرامج التوعوية

وتفصيلاً، قال مدير إدارة كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي، محمد الحضرمي، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي عقد الأسبوع الماضي، بأبوظبي، إن «كثيراً من البرامج التوعوية التي تم إطلاقها خلال العام الماضي 2025، نعرض نتائجها حالياً، ومنها تغيير السلوك الاستهلاكي لطلبة المدارس بعد أن حققنا أكثر من 380 حصة تعليمية وصلت إلى أكثر من 11 ألف طالب، بما يعزز مبادئ الترشيد عن طريق تغيير سلوك واحد فقط هو رفع درجة حرارة المكيف درجة واحدة فقط أثناء النوم، بما أدى إلى تخفيض الاستهلاك، بما يكافئ استهلاك 8 منازل من الكهرباء لمدة عام».

وأضاف: «نعمل في الدائرة على تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة بالنظر إلى الاستفادة المباشرة التي تعود على المستهلك وتخفض الكلفة المالية لفاتورته الشهرية، ويتم قياس نتائج البرامج التوعوية بشكل ملموس حتى نقرب الفكرة وأهميتها إلى المستهلكين».

وبين الحضرمي أن «استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030» تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة من خلال تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030، وقد تم حالياً تحقيق قرابة 50% من مستهدفات العام 2030 بالنسبة للكهرباء، ونحو 60% من المستهدف بالنسبة للمياه.

تجاوب المستهلكين

وتابع أن تجاوب المستهلكين مع برامج التوعية يظهر رغبتهم في تخفيض نسب الاستهلاك، وقد وفرت دائرة الطاقة بأبوظبي أدوات وأفكاراً وبرامج تساعدهم على ذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أنه «منذ إطلاق الاستراتيجية عام 2019 وحتى الآن (نحو 7 سنوات)، وصلنا إلى وفر كهرباء قدره 9.3 تيراواط من أصل 19 تيراواط مستهدفة، أي نحو 50%، وبالنسبة للمياه وصلنا إلى 330 مليون متر مكعب من أصل 465 مليون متر مكعب مستهدفة، أكثر من 60%».

وأضاف الحضرمي أن هناك ممارسات بسيطة يمكن أن يقوم بها المستهلك وتحدث فارقاً كبيراً في فاتورته، منها على سبيل المثال رفع درجة حرارة المكيفات بمقدار درجة واحدة تخفض استهلاكها بنسبة 10% ومثل إبعاد الثلاجات 10 سم عن الجدار، بما يحسن التهوية وبالتالي تقلل استهلاك الكهرباء بنسبة 8 إلى 10% من الاستهلاك، وكذلك عدم رفع درجة حرارة السخانات والاكتفاء بدرجة 50 أو 60 درجة مئوية على أكثر تقدير، وغيرها من السلوكيات البسيطة التي لا تحتاج جهوداً كبيرة للوصول إلى تخفيض فاتورة الاستهلاك بنسبة من 10 إلى 20%.

وتابع أن الترشيد إذا اعتمد على تعديلات جوهرية في الأجهزة أو الإضاءة أو غيرها، يمكن أن يصل الوفر إلى ما بين 30 إلى 40%، مشدداً على أهمية التركيز على المكيفات، كونها تستهلك ما يقارب 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، وقيام صاحب المنزل بتنظيف الفلاتر كل شهرين مثلاً، يساعد على جودة الهواء وفي الوقت نفسه تخفيض الاستهلاك.

