مصر تطلق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عاماً

تطلق مصر خلال الربع الأول من العام الجاري أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عاماً، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية، وبناء قاعدة بيانات ضخمة لجذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية.

جاء هذا الإعلان على لسان وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي.

وصرّح المتحدث، في البيان، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من ملفات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وتطورات موقف أنشطة المسح السيزمي بحراً وجواً، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، بما في ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز، والحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في هذا المجال.