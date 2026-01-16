18.3 مليار درهم عائدات فنادق دبي خلال 11 شهراً

بلغت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي، خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، 18.3 مليار درهم، مقابل 15.87 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق 2024، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 15%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتم احتساب العائدات بناءً على عدد الغرف الفندقية المشغولة، بنهاية فترة المقارنة، في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي.

ويُعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو في عدد الليالي الفندقية المبيعة، حيث سجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية نوفمبر الماضي، 3.7 ليالٍ فندقية، مقابل 3.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024. في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 40.85 مليون ليلة، مقابل نحو 39.19 مليون ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

ووصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 448 درهماً في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 405 دراهم في الفترة ذاتها من العام السابق، بنمو بلغت نسبته نحو 10%.

في حين بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي 557 درهماً بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 520 درهماً في الفترة ذاتها من العام السابق، بنمو نسبته 7%.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية نوفمبر 2025 أكثر من 153.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 825 منشأة فندقية، مقابل نحو 153.3 ألف غرفة فندقية ضمن 828 منشأة في نهاية نوفمبر 2024، وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 80.4% خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2025، مقابل 78% في الفترة ذاتها من عام 2024.

وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تسجيل السوق الفندقية في الإمارة أداءً قوياً في ستة مؤشرات، خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، شملت أعداد السياح الدوليين، ومتوسط العائد على الغرفة، ومتوسط السعر اليومي، ومعدل الإشغال العام، وعدد الليالي الفندقية، فضلاً عن متوسط الإقامة للسائح الواحد بالنظر إلى إجمالي الأعداد.