20.2 مليار درهم مكاسب سوقية لـ «دبي المالي» في أسبوع

أغلق سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 1.45%، أو ما يعادل 90.20 نقطة، عند مستوى 6316.14 نقطة، وذلك بدعم ارتفاع جماعي من أسهم القطاعات وعلى رأسها البنوك، والصناعة، والعقارات والاتصالات.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى نحو 1.0421 تريليون درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة بنحو 1.0219 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت نحو 20.2 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 3.65 مليارات درهم، بعد التداول على أكثر من 1.4 مليار سهم، وتنفيذ 72 ألفاً و964 صفقة.

ودعم أداء السوق، نمو أسهم قطاع البنوك بنسبة 1.56%، حيث ارتفع سهم «اكتتاب القابضة» بنسبة 14.55%، و«الرمز كوربوريشن» بـ14.82%، و«بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.92%، و«أمانات القابضة» بـ1.58%، و«بنك دبي الإسلامي» بـ0.42%، فيما ارتفعت أسهم قطاع العقارات بنسبة 0.2%، حيث ارتفع سهم شركات «المزايا القابضة» 7.23%، و«إعمار للتطوير» 0.93%، و«إعمار العقارية» 0.35%.

كما ارتفعت أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.56%، حيث ارتفعت أسهم شركة «تاكسي دبي» 5.47%، و«سالك» 4.36%، و«باركن» 1.33%

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 422.07 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 1.39 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 977.11 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 10123.26 نقطة. وصعد رأس المال السوقي إلى نحو 3.116 تريليونات درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة بنحو 3.0988 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت نحو 17.62 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 6.41 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.44 مليار سهم، وتنفيذ 109.58 آلاف صفقة.

من جانبه، أكد المدير الإداري في «TickMill»، جوزف ضاهرية، أن «أسواق الأسهم الإماراتية اختتمت الأسبوع الماضي على أداء إيجابي، لتحافظ على مسارها الصعودي، مدعومة بالقوى الشرائية للأجانب».

وقال ضاهرية، لـ«الإمارات اليوم»، إن «النظرة العامة للسوق تظل إيجابية وبناءة، مدعومة بأساسيات صلبة، وتوقعات النمو الاقتصادي القوية لعام 2026»، متوقعاً أن تدعم إعلانات الأرباح القوية للشركات المدرجة في الربع الرابع، الزخم الحالي على المدى القريب.

وأشار إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين استعداداً للمرحلة المبكرة من موسم الأرباح، منوهاً بأن أسعار النفط قدمت دعماً لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.

. 422.07 مليون درهم صافي استثمارات الأجانب في سوق دبي خلال 5 جلسات.