الإمارات وجهة إقليمية لمراكز بيانات الشركات العالمية للتقنية والذكاء الاصطناعي

رسّخت الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً لاستقطاب مراكز بيانات الشركات العالمية للتقنية والذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة، ما جعلها تشهد طفرة نوعية في مشاريع مراكز البيانات والبنى التحتية السحابية، مدفوعة بتسارع التحوّل الرقمي الحكومي، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وأشار خبراء ومختصون في تقنية المعلومات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الإمارات عزّزت مكانتها مركزاً إقليمياً تنافسياً لمراكز البيانات وللبنية التحتية السحابية، وأصبحت وجهة مفضّلة للاستثمارات الرقمية العالمية، لافتين إلى أن الأسواق المحلية شهدت مؤشرات لافتة في استقطاب العديد من مراكز البيانات الجديدة العالمية التي افتتحت مقارّ لها في الدولة أخيراً.

وكشفت دراسة صادرة عن مؤسسة «ريسرش أند ماركتس»، أن سوق مراكز البيانات في الإمارات ينمو بوتيرة سريعة، إذ يتوقع أن تتجاوز قيمته 3.3 مليارات دولار بحلول عام 2030، لافتة إلى أن الدولة تشهد نمواً بمعدل سنوي مركب يقارب 18% في سوق مراكز البيانات، مع دخول قدرات جديدة كبيرة إلى الخدمة للأسواق المحلية.

وأظهرت بيانات لـ«مجموعة بوسطن الاستشارية»، أن الإمارات تمتلك أكبر عدد من مراكز البيانات القائمة بالفعل في المنطقة وهو 35 مركزاً، فيما يقدر عدد مراكز البيانات التي تُعد قيد الإنشاء والتخطيط في الدولة خلال الفترات المقبلة نحو 81 مركزاً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «زوهو»، العالمية للتقنية، شايلش كومار ديفي، إن «الشركة أعلنت أخيراً عن إطلاق مراكز بيانات لها للمرة الأولى في الإمارات، عبر مقرين في دبي وأبوظبي»، لافتاً إلى أن «مبادرات افتتاح مراكز البيانات في الإمارات ستُمكّن الشركات من تخزين بياناتها محلياً، بما يُعزّز سيادة البيانات ويدعم الأجندة الوطنية للأمن السيبراني، إضافة إلى دعم الخدمات للجهات الحكومية وشبه الحكومية».

وأوضح أن «مراكز البيانات تدعم تبنّي الحوسبة السحابية ودفع مسيرة التحوّل الرقمي في معظم مجالات الأعمال، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وترسيخ سيادة البيانات داخل الدولة».

وأشار إلى أن «هذه الاستثمارات تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للاقتصاد الرقمي من خلال السيادة الحقيقية للبيانات داخل الدولة، وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات والخدمات الرقمية، ودعم القطاعات الحيوية في الجهات الحكومية والقطاعات المتنوّعة عبر حلول سحابية مُدارة، وترسيخ الاستدامة التشغيلية باعتماد تقنيات رفع كفاءة الطاقة وخفض البصمة الكربونية».

وأكد أن «مراكز البيانات السحابية أصبحت اليوم محفزاً رئيساً للنمو الوطني من خلال تمكين المعالجة الآمنة لكميات ضخمة من البيانات، وتوليد رؤى استباقية تعزز الكفاءة وتدعم الابتكار، مضيفاً أن هذه البنية الرقمية المتينة تمكّن الإمارات من تسريع نموها الاقتصادي وتعزيز تنافسيتها العالمية كمركز رائد للتحوّل الرقمي والابتكار التكنولوجي».

واعتبر خبير التقنية ومدير المبيعات في أسواق المنطقة والهند، بشركة «ويسترن ديجتال»، عويس محمد أن «توجه العديد من الشركات العالمية لافتتاح مراكز للبيانات لها في أسواق الإمارات، يدعم من مكانة الدولة كمقر إقليمي لمراكز بيانات الشركات العالمية».

وأضاف أن «مراكز البيانات أصبحت بمثابة أحد روافد الاقتصاد الجديد، وهو ما جعل البعض يشبهها بأنها بمثابة ثروة المستقبل أو النفط الجديد، نظراً لمدى قيمتها وجدواها في دعم الاقتصادات العالمية اعتماداً على الاستفادة من مراكز البيانات في صناعة القرارات الاقتصادية وتنمية الشركات».

وقال خبير تكنولوجيا المعلومات، حيدر نظام، إن «الإمارات أصبحت وجهة جاذبة لمراكز بيانات شركات التقنية العالمية، ما عزّز من مكانتها كمقر إقليمي للعديد من مراكز البيانات في المنطقة»، لافتاً إلى أن «مراكز البيانات تدعم تحوّل الشركات بمعدلات أكبر في الاعتماد على سياسات التحول الرقمي والاستفادة من البيانات في وضع السياسات، واتخاذ القرارات بشكل قائم على تحليل البيانات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة».

وأوضح أن الإمارات تشهد طفرة نوعية في مشاريع مراكز البيانات والبنى التحتية السحابية، مدفوعة بتسارع التحول الرقمي الحكومي، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ما يعزّز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للبنية التحتية السحابية ووجهة مفضّلة للاستثمارات الرقمية العالمية.