مكتوم بن محمد: دبي تسخّر جميع الممكِّنات للمجموعات التجارية العالمية لتكون بوّابتهم للتوسع بالمنطقة

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموّه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ريتشمونت»، إحدى أبرز المجموعات العالمية المتخصصة في مجال المنتجات الفاخرة، نيكولاس بوس.

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «التقيت نيكولاس بوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريتشمونت العالمية، وناقشنا فرص النمو للمجموعة في ضوء الإمكانات التي توفّرها الإمارات ودبي التي تأتي في صدارة مراكز التجارة العالمية».

وأضاف سموه: «في الإمارات نسعى لنكون رواد الاقتصاد العالمي، وفي دبي نسخّر جميع الممكِّنات للمجموعات التجارية العالمية الكبرى لنكون بوّابتهم الأمثل للنمو والتوسع في المنطقة، وبقدراتنا وشراكاتنا وطموحاتنا لا حدود لما يمكننا إنجازه».

وتم خلال اللقاء استعراض نهج دولة الإمارات في بناء الشراكات الاستراتيجية الداعمة لقطاعاتها الاقتصادية الرئيسة سريعة النمو، بما في ذلك قطاع تجارة التجزئة والسلع الفاخرة، والتي تعد دبي من أهم مراكزها على مستوى المنطقة والعالم، والفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات ومجموعات الأعمال العالمية العاملة في هذا المجال من خلال ما توفره الدولة من ممكِّنات، وفي مقدمتها بنيتها التحتية المتطورة، وارتباطها القوي بمختلف الأسواق العالمية، ما يجعلها محور انطلاق نموذجي للشركات والمؤسسات العالمية للتوسع في أسواق المنطقة.

كما تم استعراض آفاق التعاون بين «مجموعة ريتشمونت» السويسرية ودبي، ومن خلال مقر المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، الموجود في المنطقة الحرة بمطار دبي. كما تم استعراض أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي صدارتها أن تكون من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومضاعفة تجارتها الخارجية إلى 25 تريليون درهم بحلول عام 2033، مع إضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال المرّي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، والرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الدكتور محمد الزرعوني.

جدير بالذكر أن محفظة «ريتشمونت» تضم مجموعة من أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال المجوهرات والساعات والأزياء والإكسسوارات، ومن أبرزها: كارتييه (Cartier)، فان كليف آند آربلز (Van Cleef & Arpels)، مون بلان (Montblanc)، آي دبليو سي شافهاوزن (IWC Schaffhausen)، بيجيه (Piaget)، وغيرها، ولها حضور في نحو 2400 متجر في مناطق متفرقة من العالم، فيما يفوق عدد أعضاء فريق عملها 40 ألف موظف موزعين على أكثر من 150 موقعاً حول العالم، وقد سجلت مبيعاتها السنوية 21.4 مليار يورو، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.