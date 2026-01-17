اتفاقية لتطوير نظام للطاقة بالذكاء الاصطناعي

وقّعت شركة «مصدر» اتفاقية تعاون استراتيجي مع «إنفيجن»، بهدف الإعلان المشترك عن تطوير نظام الطاقة المستقبلي القائم على الذكاء الاصطناعي. وشهد مراسم التوقيع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إلى جانب لي تشانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيجن (Envision). وأعلنت «إنفيجن» عن إطلاق «الدبة Dubhe» نموذجها التأسيسي للطاقة القائم على الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، والذي يُعدُّ حجر الأساس لتشكيل أكبر نظام طاقة للذكاء الاصطناعي الفيزيائي على مستوى العالم. وكشف لي تشانغ، عن هذا النموذج خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.