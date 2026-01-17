غرف دبي تبحث تعزيز شراكات الأعمال مع «إلينوي» الأميركية

بحثت غرف دبي سبل تعزيز الشراكات الثنائية وفرص التجارة والاستثمار مع وفد رفيع المستوى من ولاية «إلينوي» الأميركية، برئاسة السيناتور، سيث لويس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية «إلينوي».

وبحث مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، مع الوفد الزائر سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة متنوّعة، تشمل التجارة والاستثمار والمشاركة في فعاليات أعمال في دبي والولايات المتحدة. وقال لوتاه إن «هذه الزيارة تُشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين دبي وولاية إلينوي، وتأتي في إطار التزامنا بتقديم منظومة دعم متكاملة تمكّن الشركات الأميركية من الاستفادة من فرص النمو والتوسع الإقليمي انطلاقاً من دبي»، لافتاً إلى الحرص على تعزيز آفاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما مع مجتمع الأعمال في ولاية إلينوي، بما يدعم الأهداف المشتركة للنمو المستدام والتكامل التجاري.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سُبل تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل تدفق الأعمال والاستثمارات بين دبي وولاية إلينوي الأميركية، وتم استعراض التزام غرف دبي بدعم الشركات الأميركية الراغبة في دخول السوق في دبي أو توسيع نطاق أعمالها فيها، بجانب استكشاف فرص الشراكات مع القطاع الخاص وأطر المشاريع الاستثمارية المتاحة.

وأكّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي، وتهيئة فرص جديدة تسهم في دفع عجلة النمو المشترك لمجتمعي الأعمال في كلا الجانبين.

وتم خلال الاجتماع استعراض دور دبي الحيوي بوابة رئيسة لصادرات الولاية إلى أسواق إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وسلّطت المناقشات الضوء على متانة العلاقات التجارية بين دبي والولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 116.4 مليار درهم في عام 2024، بنمو سنوي قدره 10%.