مصرف عجمان يعزز مسيرة التوطين وتطوير المواهب

رحّب مصرف عجمان بانضمام مجموعة جديدة من الموظفين إلى المؤسسة، وذلك في إطار مسيرته المستمرة في التوطين وتطوير المواهب، بما يجسّد التزامه طويل الأمد ببناء القدرات الوطنية، وتعزيز منظومة رأس المال البشري.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي: «يمثّل تطوير الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في استراتيجية مصرف عجمان طويلة الأمد، وفي متانة بنيته المؤسسية. ويعكس تركيزنا على التوطين نهجاً مدروساً لبناء القدرات وتعزيز عمق القيادة وضمان الاستمرارية. ومن خلال الاستثمار المتواصل في كوادرنا، ومواءمة برامج التطوير مع قيمنا وأطُر الحوكمة المعتمدة، نرسّخ قدرة المصرف على تحقيق نمو مستدام، وتقديم قيمة طويلة الأجل للمجتمعات التي نخدمها». وسيشارك الموظفون الجدد في برنامج توجيهي وتطويري يمتد على مدار أسبوع، يُقدَّم من خلال برنامج «إثراء»، وهو الإطار المعتمد لدى مصرف عجمان للتوطين واستقبال الموظفين الجدد. وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف عجمان، هند إسماعيل آل علي: «يشكّل برنامج (إثراء) امتداداً لنهج مصرف عجمان في بناء منظومة مستدامة للتوطين، ترتكز على تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير المسارات التي تتيح لها التطور والنمو ضمن أطر مؤسسية واضحة وبما يواكب متطلبات القطاع المصرفي».