18.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع، نحو 18.1 مليار درهم، بعد تنفيذ 5393 معاملة، تضمنت مبيعات بقيمة 13.96 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3337 مبايعات لوحدات سكنية، و486 مبايعة لمبانٍ، و343 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 4166 صفقات، وفقاً لبيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 7.15 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1468 مبايعة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 6.81 مليارات درهم عبر تنفيذ 2698 معاملة.

وسجلت الرهون العقارية 1032 معاملة، بقيمة 3.05 مليارات درهم، موزعة بواقع 660 معاملة لوحدات سكنية، و127 لمبانٍ، و245 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.09 مليار درهم، بواقع 195 معاملة، موزعة على 158 معاملة لوحدات سكنية، وتسع معاملات لمبانٍ، و28 لأراضٍ.

وجاءت منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بـ1.36 مليار درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 993.7 مليون درهم، فيما سجلت «اليلايس1» 824.02 مليون درهم.

وجاءت منطقة «الخيران الأولى» رابعة بـ 667.45 مليون درهم، ثم منطقة «مدينة المطار» خامسة مسجلة 626.93 ملايين درهم.

وحلت منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» سادسة بنحو 541.89 مليون درهم، تلتها منطقة «مدينة دبي الملاحية» التي سجلت 433.51 مليون درهم، في حين جاءت «نخلة جميرا» ثامنة بـ 410.41 مليون درهم، و«اليفره 1» تاسعة بـ 375.85 مليون درهم، ومنطقة «برج خليفة» عاشرة مسجلة 353.88 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، اليوم، نحو 3.2 مليارات درهم، بعد تنفيذ 742 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.8 مليار درهم.

وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بــ 232.47 مليون درهم، تلتها «اليلايس 1» بنحو 157.2 مليون درهم، و«مجمع دبي للاستثمار الأول» بـ121.47 مليون درهم، و«اليفره 1» مسجلة 108.64 ملايين درهم، ثم منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» مسجلة 96 مليون درهم.