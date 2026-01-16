معلم تجاري جديد على شارع الشيخ زايد.. والافتتاح مطلع 2027

أعلن رجل الأعمال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه إتش إس العقارية»، عباس سجواني، عن إطلاق برج AHS على «شارع الشيخ زايد» في دبي، وهو البرج الذي كان يعرف بـ«برج الساعة»، لتشابهه مع برج «بيغ بن» الشهير في العاصمة البريطانية لندن.

وقال سجواني على حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «أنا فخور بالإعلان عن إطلاق برج AHS، وهو مشروع تجاري مميز يتألف من 69 طابقاً على شارع الشيخ زايد. هذا المبنى يعيد إحياء برج الساعة الذي اشتريناه العام الماضي، ويمثل دخول (AHS Properties) إلى قطاع العقارات التجارية، مع تقديم معيار جديد من حيث الحجم والتصميم وبيئات الأعمال التنفيذية الراقية في المنطقة».

وأضاف سجواني: «يسمح لنا التصميم الجديد بإعادة تشكيل أفق دبي الشهير من خلال هذا المعلم التجاري الجديد، الذي نخطط لافتتاحه في الربع الأول من عام 2027».

وكان سجواني الذي اشترى البرج العام الماضي مقابل 120 مليون دولار (نحو 441 مليون درهم)، توقع لـ «بلومبيرغ» الانتهاء من أعمال التجديد في البرج بحلول نهاية عام 2026، كاشفاً في مقابلة أن نحو 95% من الوحدات قد بيعت بالفعل، ما ولّد عائدات تقارب 600 مليون دولار (نحو 2.2 مليار درهم).