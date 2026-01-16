«سوليكو» تستثمر 130 مليون درهم بمنشأة غذائية في «جافزا»

أعلنت مجموعة «سوليكو» لصناعة المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، إطلاق منشأتها الصناعية «سوفود»، باستثمار يصل إلى 130 مليون درهم، في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا».

وتصل الطاقة الإنتاجية الأولية للمنشأة الجديدة إلى 40 طناً يومياً، ما يسهم في تعزيز مرونة قطاع تصنيع الأغذية في دولة الإمارات.

وتمتد منشأة «سوفود» على مساحة قدرها 5000 متر مربع، وتتميّز بتصميم مرن، يتيح التوسّع السريع في فئات غذائية جديدة بكفاءة عالية، مع تقليل فترات التوقف التشغيلي إلى الحد الأدنى.

ويُمثّل هذا الاستثمار ركيزة استراتيجية لترسيخ منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، عبر إحداث تحول نوعي في سلاسل التوريد من النماذج التجارية التقليدية إلى بنية تحتية تصنيعية ذات قيمة مضافة.

وبفضل رؤيته القائمة على قابلية التوسّع، يمتلك المشروع إمكانات واعدة لزيادة قيمته الاستثمارية الإجمالية بنحو ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مستواها الأولي، وبما يتماشى مع وتيرة توسّع العمليات التشغيلية.

وستركز المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج اللحوم والبروتينات، فيما ستتوسع المنشأة في المراحل اللاحقة، لتشمل فئات إضافية، تضم إنتاج الأجبان، ومشتقات الألبان، والخلطات الجاهزة، والصلصات، إضافة إلى حلول التعبئة، والتغليف المشترك، المخصصة للفنادق وشركات الطيران وقطاع الخدمات الغذائية.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، إن «(جافزا) تواصل استقطاب الشركات المصنّعة الراغبة في التوسّع إقليمياً والتصدير إلى العالم، وقرار مجموعة (سوليكو) بضخ أكبر استثماراتها في دولة الإمارات بـ(جافزا)، يعكس قوة المنظومة الصناعية في دبي».

وأضاف: «نتطلع لرؤية هذا المشروع كمساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل نوعية، ودعم طموح دولة الإمارات في بناء قطاع تصنيع تنافسي ذي قيمة مضافة».

من جهته، قال المؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «سوليكو»، غلام علي سليماني، إن «دولة الإمارات نجحت في بناء أحد أكثر النظم حيوية عالمياً في مجال تصنيع الأغذية والتنويع الاقتصادي، وهذا الاستثمار يتيح لنا تعميق حضورنا الإقليمي، ونقل خبراتنا إلى دولة الإمارات، وبناء قدرات تصنيعية من شأنها دعم الأمن الغذائي لسنوات قادمة».