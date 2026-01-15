«فام»: كبار المطورين يقودون العقارات الفاخرة والمتوسطة في دبي خلال 2025

أكد تحليل أجرته شركة «fäm» العقارية قوة سوق العقارات في دبي، إذ أظهرت البيانات أن كبار المطورين العقاريين قادوا المبيعات في كل من قطاعَي «العقارات الفاخرة» و«المتوسطة» طوال عام 2025.

وبحسب البيانات التي عرضتها الشركة، فقد سجلت مبيعات العقارات التي يتجاوز سعرها 15 مليون درهم، وتلك التي يقل سعرها عن مليونَي درهم، معاملات قوية من حيث الحجم والقيمة في العام الماضي، ما يعكس صحة السوق، ويعزز ثقة المستثمرين والمشترين.

وبيّن التحليل أن «شركة إعمار العقارية» عززت مكانتها في السوق بتحقيقها أعلى إيرادات من المبيعات، وتسليمها مشروعات ووحدات سكنية أكثر، وإطلاقها مشروعات جديدة، أكثر من أي مطور عقاري آخر.

كما كشفت بيانات منصة «DXBinteract» من «fäm» أن مبيعات «إعمار» بلغت 65.8 مليار درهم، تلتها «شركة داماك العقارية» بمبيعات بلغت 35.9 مليار درهم، ثم «شركة بن غاطي العقارية» بمبيعات بلغت 26 مليار درهم.

كما اختتمت «إعمار» عام 2025 بأكبر عدد من الوحدات السكنية «قيد الإنشاء» مسجلة 51.032 وحدة سكنية، فيما سلمت 27 مشروعاً و7318 وحدة سكنية، وأطلقت 54 مشروعاً.

وبحسب تحليل «fäm»، كان 2025 عاماً قياسياً لسوق العقارات في دبي، كما كان عاماً مميزاً لا ينسى لـ«شركة بن غاطي العقارية» التي صعدت أربعة مراكز في الترتيب، لتصبح المطور العقاري الأول في المدينة من حيث إجمالي حجم المبيعات، حيث أنجزت 17.061 صفقة، متقدمة على «داماك» التي سجلت 15.393 صفقة، و«إعمار» 13.149 صفقة.

من جهتها، تصدرت «شركة نخيل العقارية» قطاع العقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 15 مليون درهم بمبيعات بلغت 16.9 مليار درهم من خلال 672 صفقة، تلتها «إعمار» بمبيعات بلغت 15.7 مليار درهم و680 صفقة، ثم «مراس» بمبيعات بلغت 9.5 مليارات درهم و289 صفقة.

وتصدرت شركة «بن غاطي» القائمة مجدداً في قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة، والتي تقل قيمتها عن مليوني درهم بمبيعات بلغت 16.2 مليار درهم من خلال 14.627 صفقة، تلتها شركة «داماك» بمبيعات بلغت 8.4 مليارات درهم و6828 صفقة، ثم شركة «شوبا» بمبيعات بلغت 8.3 مليارات درهم و5887 صفقة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «fäm» العقارية، فراس المسدي: «إن حقيقة أن قطاعي العقارات الفاخرة ومتوسطة الكلفة يقدمان قيمة قوية، تدل على أن الطلب لا يتركز في منطقة واحدة، وهذا يشير إلى سوق صحية ومتنوعة، مع طلب ثابت من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء».



للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط