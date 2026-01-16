رواد أعمال يبحثون عن فرص تمويل في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»

أكد رواد أعمال مواطنون وخليجيون، أصحاب شركات ناشئة «ستارت أب»، أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» يعدّ المكان الأمثل لعرض الأفكار، والبحث عن فرص تمويل من قبل الصناديق أو الشركات المهتمة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركتهم في المعرض المصاحب لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة»، إن الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات يؤثران كثيراً في شكل المشروعات، ويلعبان دوراً مهماً في تطبيق الأفكار في القطاعات الحياتية التي تلامس احتياجات الإنسان، بما يسهم في زيادة الإنتاجية واختصار الوقت، وعرضوا لـ«الإمارات اليوم» مشروعاتهم، ودورها في توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات، فضلاً عن نظام لإدارة موارد المزارع المالية والطبيعية.

وقال رائد الأعمال الإماراتي، المهندس صلاح الدين العوضي: «أشارك في (أسبوع أبوظبي للاستدامة)، بوصفي صاحب شركة ناشئة تعمل في مجال الطاقة المتجددة، وذلك لعرض منتجاتي وأفكاري، والوجود للحصول على فرص تمويل أكبر، أو مقابلة مستثمرين من صناديق مهتمة بالشركات الناشئة».

وأضاف العوضي: «بدأت عملي في مجال الطاقة المتجددة قبل خمس سنوات، حيث أطلقت أول منتجاتي في المدينة المستدامة لتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات، وتلقيت دعماً حكومياً وتشجيعاً كبيراً»، مشدداً على أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» فرصة كبيرة لأي شركة ناشئة للتوسع والانتشار.

من جانبها، قالت رائدة الأعمال الإماراتية بشاير الزعابي: «أشارك في (أسبوع أبوظبي للاستدامة) بمشروعَي (فلج)، وهو عبارة عن نظام لإدارة موارد المزارع المالية والطبيعية، عن طريق التحكم في موارد المزرعة الطبيعية باستخدام حساسات يتم تركيبها في التربة، من دون الحاجة إلى تغيير جذري في البنية التحتية، ما يوفر قراءة واضحة لصاحب المزرعة عن كمية المياه المستخدمة، وكمية السماد اللازمة، الأمر الذي يمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة بسهولة ويسر».

وأضافت الزعابي: «يُعدّ (أسبوع أبوظبي للاستدامة) فرصة مواتية للشركات التي تبحث عن فرص للتوسع، أو التمويل، أو عرض الأفكار، حيث توجد شركات عالمية ومستثمرون مهتمون»، وأكدت أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يلعبان دوراً مهماً في المجالات كافة، لاسيما الحياتية، بما يسهل إدارة المشروعات واتخاذ القرارات.

وفي السياق نفسه، قال رائد الأعمال العُماني الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «اينو تك»، عثمان المنذري: «نشارك في المعرض المصاحب لـ(أسبوع أبوظبي للاستدامة)، بهدف الحصول على فرص تمويل من صناديق رأس المال أو المستثمرين العالميين، حيث يشكّل الحدث فرصة استثنائية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة على مستوى منطقة الخليج والعالم»، لافتاً إلى أن «المشاركة الكبيرة من الشركات العالمية، وعلى مستوى الدول والوفود الرسمية، عادة ما يصاحبها حضور قوي من جانب المستثمرين، ما يشكل فرصة للباحثين عن التوسع والتمويل».

وذكر المنذري أن شركته ابتكرت خلطة طينية إسمنتية صديقة للبيئة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يخفض انبعاث الكربون بنسبة تصل إلى 40%، مع الحفاظ على كل خصائص المباني، من حيث القوة والمتانة.