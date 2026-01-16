غرف دبي تبحث تعزيز التعاون مع 18 هيئة وجهة صينية

بحثت غرف دبي سبل تعزيز التعاون المشترك مع 18 هيئة وجهة صينية، تشمل القطاع العام وغرف التجارة والجمعيات المعنية بالترويج التجاري والاستثماري، خلال جولة ترويجية نظمتها أخيراً إلى مدينتَي شينغن وغوانزو، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأفادت غرف دبي، في بيان، أمس، بأنها استعرضت خلال فعاليات جولتها الترويجية في الصين، أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي مركزاً دولياً رائداً للتجارة والاستثمار، وبوابةً حيويةً لتوسع شركات منطقة الخليج الكبرى إلى الأسواق العالمية، كما تم التعريف بالدعم المتكامل الذي تقدمه الغرف للشركات والمستثمرين الصينيين الراغبين في تأسيس وتنمية أعمالهم في دبي، ودورها في تحفيز التوسّع الخارجي للأعمال، انطلاقاً من الإمارة بالاعتماد على شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية حول العالم.

وتم خلال فعاليات الجولة، أيضاً، استشراف آليات الارتقاء بالعمل المشترك بين مجتمعات الأعمال في دبي والصين في القطاعات الاستراتيجية كافة، وأبرزها الاقتصاد الرقمي والتجارة، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص المتنوعة التي سيتم طرحها خلال منتدى دبي للأعمال - الصين الذي تنظمه غرف دبي بمدينة شينغن، في 14 مايو 2026، بهدف تعريف مجتمع الأعمال الصيني إلى الآفاق الاستثمارية الواعدة التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية (D33) للشركات الصينية.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على توسيع نطاق العمل المشترك مع أهم الشركاء التجاريين لإمارة دبي، وفي مقدمتهم الصين، التي تجمعنا بها علاقات اقتصادية راسخة وشراكات طويلة الأمد».

وأضاف: «نلتزم بتعزيز أطر التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، وتطوير شراكات نوعية بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، بما يسهم في تنمية التدفقات التجارية والاستثمارية البينية، وفتح آفاق جديدة لنمو الأعمال المستدام في مختلف القطاعات ذات الأولوية».

ويُشكّل منتدى دبي للأعمال - الصين، الذي تنظمه غرف دبي في مدينة شينغن، الدورة الدولية الخامسة من منتدى دبي للأعمال، والثانية التي تقام في الصين، وتم اختيار مدينة شينغن لاستضافة هذه الدورة من المنتدى انطلاقاً من مكانتها الريادية مركزاً عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، ما يجعلها وجهة مثالية لتنظيم فعالية استراتيجية بهذا الحجم، تجمع نخبة من الشركاء الرئيسين من دبي والصين، بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون، واستعراض دور منظومة دبي الاقتصادية في تمكين الشركات الصينية من التوسّع نحو أسواق عالمية انطلاقاً من الإمارة.