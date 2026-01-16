مجموعة دبي للمجوهرات تختتم حملتها الترويجية

اختتمت مجموعة دبي للمجوهرات حملتها الترويجية للذهب، التي أطلقتها بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وامتدت الحملة التي شملت 300 متجر مجوهرات، خلال الفترة من الخامس من ديسمبر 2025 حتى 11 يناير 2026، وأتاحت للمتسوقين فرصة الدخول في سحوبات على جوائز مجموعها خمسة كيلوغرامات من الذهب، عند شراء مجوهرات بقيمة لا تقل عن 1500 درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله، إن الحملة عكست قوة التكامل بين مهرجان دبي للتسوق وقطاع المجوهرات، مؤكداً أن الموسم سجّل ارتفاعاً في أعداد الزوّار والمبيعات، رغم المستويات القياسية لأسعار الذهب.