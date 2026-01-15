«دبي الدولي» يوسّع فارق السعة مع «هيثرو» إلى 13.5 مليون مقعد

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، في تقريرها السنوي لأكثر المطارات ازدحاماً في عام 2025، عن أن مطار دبي الدولي واصل الحفاظ على صدارته أكبر محور للنقل الدولي في العالم، من حيث عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية، مشيراً إلى أن سعة «دبي الدولي» تجاوزت نظيره «لندن هيثرو»، ثاني أكبر مطار دولي في العالم، بـ13.53 مليون مقعد.

وأوضح التقرير أن السعة المقعدية لشركات الطيران في مطار دبي الدولي شهدت نمواً قوياً، حيث زادت بنسبة 4% على أساس سنوي، لتتجاوز الآن مستويات عام 2019 بنسبة 16%.

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، سجّل مطار دبي، خلال العام الماضي، 62.43 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة (124.86 مليون مقعد في الاتجاهين)، بينما جاء مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني، من حيث أكثر المطارات ازدحاماً بسعة مقعدية على الرحلات الدولية بلغت نحو 48.9 مليون مقعد، بزيادة 1% على 2024.

وجاء في المركز الثالث مطار «سيؤول إنشيون» مسجلاً 43 مليون مقعد دولي، بزيادة 3% مقارنة بعام 2024، تلاه رابعاً مطار سنغافورة مسجلاً 42.6 مليون مقعد، فيما جاء مطار أمستردام في المركز الخامس بنحو 41.33 مليون مقعد.

وفي مؤشر السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، كشف تقرير «أو إيه جي» عن أن مطار «أتلانتا هارتسفيلد جاكسون» الدولي جاء في الصدارة بإجمالي 63.1 مليون مقعد، بينما احتل مطار دبي الدولي المركز الثاني، وجاء مطار «طوكيو هانيدا» في المركز الثالث مسجلاً 55.4 مليون مقعد، فيما حلّ «لندن هيثرو» رابعاً بنحو 52.1 مليون مقعد، وجاء مطار «دالاس فورت ورث» الدولي خامساً بتسجيله 51.24 مليون مقعد.

وواصل مطار دبي الدولي تحطيم الأرقام القياسية لحركة المسافرين ربع السنوية في تاريخه الممتد على 65 عاماً خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر بين يوليو وسبتمبر، بنمو بلغ 1.9% مقارنة بالعام الماضي.

وأسهم هذا الأداء الاستثنائي بالربع الثالث في رفع إجمالي عدد المسافرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلى 70.1 مليون مسافر، بزيادة قدرها 2.1% على الفترة نفسها من عام 2024.

وسجّل مطار دبي الدولي، خلال ديسمبر 2025، أعلى حركة مسافرين شهرية في تاريخه الممتد على مدار 65 عاماً، حيث بلغ عدد المسافرين عبر المطار نحو 8.8 ملايين مسافر، مقارنة بـ8.3 ملايين مسافر في ديسمبر 2024.

. مطار دبي سجّل 62.43 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة في 2025.