«مصدر» تستكمل الإغلاق المالي لمشروع طاقة شمسية في أوزبكستان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، استكمال الإغلاق المالي لصفقة تمويل بقيمة 225 مليون دولار لمشروع غوزار للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط، والمزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميغاواط ساعي، بمنطقة قشقداريا في أوزبكستان.

وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يصل إلى 195.5 مليون دولار لتمويل المشروع، ويشمل ذلك إسهامات من كندا وفنلندا في إطار «الصندوق الخاص لمبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي»، وصندوق التعاون بين اليابان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما يقدّم بنك التنمية الآسيوي تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار، تشمل إسهامات من صناديق مختلفة، منها «صندوق البنية التحتية الخاص الرائد في آسيا 2»، و«الصندوق الكندي للمناخ والطبيعة للقطاع الخاص الآسيوي»، الذي يتولى بنك التنمية الآسيوي إدارتهما، بينما يتولى بنك أبوظبي التجاري تأمين التغطية التحوطية للصفقة.

ووقّع اتفاقية استكمال الإغلاق المالي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مصدر»، عبدالعزيز العبيدلي، وممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك أبوظبي التجاري، وذلك ضمن مراسم تم تنظيمها في جناح شركة «مصدر» ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ونائب رئيس الوزراء في أوزبكستان، جمشيد خوجاييف، ووزير الطاقة في أوزبكستان، جورابيك ميرزامامودوف، والرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي.

وقال الرمحي: «يسرّنا استكمال عملية الإغلاق المالي لمشروع جديد يضاف إلى محفظة مشروعاتنا للطاقة المتجددة في أوزبكستان»، معرباً عن فخر «مصدر» بالتعاون مع الشركاء في أوزبكستان منذ عام 2021، لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة إنتاجية تتجاوز اثنين غيغاواط، للإسهام في دعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة.

وتتولى شركة «مصدر» تصميم وبناء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية ونظام البطاريات لتخزين الطاقة، بموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي وقعتها مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند تشغيله في تفادي إطلاق أكثر من 400 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، وتوفير الكهرباء لنحو 60 ألف منزل، ما يدعم هدف أوزبكستان المتمثل في توليد 54% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.