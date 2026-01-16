مزاد «سكاي واردز طيران الإمارات» يواصل الارتفاع

وصل إجمالي قيمة المزايدات على سبعة أرقام عضوية مميّزة في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، حتى الساعة السادسة من مساء أمس، إلى أربعة ملايين و275 ألفاً و700 درهم، في مؤشر واضح إلى الإقبال الكبير الذي يشهده المزاد الإلكتروني الخيري الذي أطلقته مؤسسة «طيران الإمارات الخيرية»، بالتعاون مع «شركة الإمارات للمزادات»، دعماً لبرامج إنسانية مخصصة للأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم.

وأظهرت بيانات المزاد تنافساً لافتاً على أرقام العضوية السبعة المعروضة، إذ وصل أعلى سعر مزايدة، حتى الساعة السادسة من مساء أمس، إلى 700 ألف درهم، وذلك على رقم العضوية (EK 700 0000 000)، بمشاركة 32 مزايداً، مع عضوية تمنح مزايا الفئة البلاتينية لمدة 10 سنوات.

بدوره، سجّل رقم العضوية (EK 707 0000 000) قيمة مزايدة بلغت 650 ألفاً و500 درهم، بمشاركة 51 مزايداً، وبصلاحية عضوية تمتد إلى 10 سنوات، فيما وصلت المزايدة على رقم العضوية (EK 211 1111 111) إلى 650 ألفاً و100 درهم، بمشاركة 64 مزايداً، وهي الأعلى، من حيث عدد المشاركين، مع مزايا بلاتينية لمدة 10 سنوات.

كما حقق رقم العضوية (EK 699 9999 996) القيمة نفسها، البالغة 650 ألفاً و100 درهم، بمشاركة 48 مزايداً، ولمدة عضوية 10 سنوات.

أما رقم العضوية (EK 777 7777 770) فسجّل قيمة مزايدة بلغت 650 ألف درهم، بمشاركة 53 مزايداً، مع عضوية بلاتينية صالحة لمدة 10 سنوات، في حين حقق رقم العضوية (EK 700 0000 070) أيضاً 650 ألف درهم، بمشاركة 21 مزايداً، ولمدة 10 سنوات.

أما رقم العضوية (EK 600 0000 005) فوصلت المزايدة عليه إلى 325 ألف درهم، بمشاركة 24 مزايداً، مع عضوية بلاتينية لمدة خمس سنوات.

ومن المنتظر أن ينتهي المزاد الساعة السادسة مساء غدٍ، فيما سيتم إخطار الفائزين خلال 24 ساعة من انتهاء المزاد، مع إمكانية الدفع عبر التحويل البنكي أو الشيكات، وتُحدد مدة صلاحية عضوية الفئة البلاتينية وفقاً لقيمة العرض الفائز.

ويعكس هذا الإقبال القوي على المزاد، الاهتمام العالمي بالمبادرات الإنسانية التي تقودها مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، حيث ستوجه كامل عائدات المزاد لدعم 14 منظمة غير حكومية في تسع دول، تعمل في مجالات: السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والتغذية، والتدريب المهني، بما يسهم في إحداث أثر إنساني مستدام، وتحسين جودة حياة الأطفال، وتمكينهم من مستقبل أفضل.