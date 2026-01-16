«دبي القابضة»: حي دبي للتصميم نموذج لمدينة اقتصادية متكاملة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك، أن دبي تشهد طلباً قوياً على الوحدات السكنية، مدفوعاً بالزيادة المتسارعة في عدد السكان خلال السنوات الأخيرة.

وقال المالك، على هامش لقاء صحافي، عقد أمس، لعرض المخطط السكني الرئيس الموسع لحي دبي للتصميم، إن هذا الطلب القوي على العقارات يمنح دبي ميزة عالمية في جذب السكان والشركات، ويعزز الحاجة إلى مشروعات سكنية متكاملة، مثل حي دبي للتصميم الذي يُعد نموذجاً لمدينة اقتصادية متكاملة، مخصصاً لدعم قطاعات الإبداع والتصميم والأزياء، ويستضيف عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات العاملة في هذه المجالات.

وأضاف المالك أن العمل مستمر على تطوير الحي بشكل يلبي احتياجات السكان المتكاملة، ويوفر الخدمات الأساسية التي تضمن لهم الاستقرار وجودة الحياة، لافتاً إلى أن المشروعات الاقتصادية الكبرى، مثل مشروع حي دبي للتصميم، تتطلب وقتاً لاستكمالها، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية المقررة.

وأشار المالك إلى أن السوق العقارية في دبي تضم مشروعات متنوعة، من وحدات فاخرة ذات بنية فنية عالية، إلى وحدات تستهدف الشرائح المتوسطة والأقل، مؤكداً أن مشروع حي دبي للتصميم صُمم لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

وكانت شركة «مراس» التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، كشفت أخيراً عن المخطط السكني الرئيس الموسع لحي دبي للتصميم، بهدف تحويل الحي إلى واحد من أكثر الأحياء المطلة على الواجهة البحرية جاذبيةً وإبداعاً في دبي، ويقع المخطط الموسع للحي بين وسط مدينة دبي وخور دبي، ويمتد على مساحة 18 مليون قدم مربعة.