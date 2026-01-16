«غرفة أبوظبي» تُكرّم الشركات الحاصلة على «علامة الاستدامة»

كرّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عدداً من الشركات التي حصلت على «علامة الاستدامة» التي تمنحها الغرفة، وذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026»، في خطوة تعكس التزام الغرفة بدعم التحول نحو ممارسات أعمال أكثر استدامة، وتعزيز جاهزية وتنافسية شركات القطاع الخاص، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وحصلت شركة الإمارات لتعليم القيادة، وشركة الإمارات ستيل، وشركة الدار العقارية على تصنيف «الفئة الماسية» ضمن برنامج «علامة الاستدامة»، بينما نال «مصنع حديد الاتحاد»، ومجموعة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة «إنرجي» التابعة لها، وشركة «ويذرفورد»، و«مجموعة تروجان للإنشاءات»، تصنيف «الفئة الذهبية».

بدورها، حصلت مجموعة المزروعي «التراث للاستشارات الهندسية»، وشركة بيست بيك للتجارة العامة، على تصنيف «الفئة الفضية».

أما تصنيف «الفئة البرونزية» فقد مُنح لشركة الإمارات لينك للمقاولات، و«شركة ليد للتطوير»، وذلك وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة ضمن البرنامج ومستوى الجاهزية المؤسسية في مجالات الاستدامة.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي العضو المنتدب، شامس علي خلفان الظاهري: «يجسد تكريم الشركات الحاصلة على (علامة الاستدامة) التزام الغرفة بدعم القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على تبنّي ممارسات مسؤولة تعزز جاهزيتها المؤسسية، وترفع كفاءتها التشغيلية، وتدعم قدرتها على النمو المستدام».

من جانبه، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، علي محمد المرزوقي، إن «أسبوع أبوظبي للاستدامة يشكل منصة عالمية تجمع القيادات والخبرات من مختلف القطاعات، ويأتي هذا التكريم ليؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به الشركات في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التكامل بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية».

وفي السياق نفسه، أكد ممثلو الشركات المكرّمة أن الحصول على «علامة الاستدامة» محطة مفصلية في مسار تطوير أعمالهم تُسهم في إحداث تحول نوعي في منهجيات العمل المؤسسي، من خلال تبني ممارسات أكثر كفاءة واستدامة في إدارة العمليات اليومية.

وأشاروا إلى أن البرنامج أتاح لهم أدوات عملية تساعدهم على تحسين الإنتاجية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب تعزيز وضوح الرؤية في إدارة المخاطر عبر أطر حوكمة متقدمة مكّنتهم من التخطيط بثقة، واستباق التحديات المستقبلية.

يذكر أن برنامج «علامة الاستدامة» يعتمد على إطار عملي متكامل يجمع بين تقييم الجاهزية، وبناء القدرات، والتصنيف المؤسسي، بما يتيح للشركات قياس مستوى نضجها في ممارسات الاستدامة، وتحديد أولويات التطوير، والانتقال التدريجي نحو تبنّي ممارسات مستدامة قابلة للتطبيق ضمن عملياتها التشغيلية.