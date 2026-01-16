«المشرق»: خدمة موافقة مبدئية رقمية على القروض السكنية

أعلن بنك المشرق إطلاق خدمة الموافقة المبدئية الرقمية على القروض السكنية، بشكل رسمي.

وأفاد «المشرق»، في بيان، بأن هذه الخدمة الجديدة تتيح حالياً للمقيمين في الدولة من غير المواطنين، ممن يستوفون شروط الأهلية، الحصول على تقييم سريع وموثوق لأهليتهم، للحصول على قرض سكني، بالاعتماد على بيانات تم التحقق منها مسبقاً.

وتوفر خدمة الموافقة المبدئية الرقمية بالكامل، الجديدة والمتاحة عبر المتصفح الإلكتروني من خلال صفحة القروض السكنية في الموقع الرسمي الإلكتروني لـ«المشرق»، للمستفيدين من الموظفين المؤهلين للحصول على تمويل عقاري، ممن لا يقل دخلهم الشهري عن 15 ألف درهم، إمكانية تحديد قدرتهم على الاقتراض بثقة قبل الالتزام بشراء أي عقار.

كما تتيح الخدمة الجديدة لمقدمي طلبات القروض السكنية من الموظفين إدخال بياناتهم عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان، والحصول على خطاب موافقة مبدئية موثّق في اليوم نفسه.

وبحسب «المشرق»، تتوافر خدمة الموافقة المبدئية الرقمية الجديدة على القروض السكنية للمقيمين من غير المواطنين العاملين برواتب ثابتة، والراغبين في شراء عقارات في إمارتَي دبي وأبوظبي، وسيتم توجيه المستخدمين بسلاسة عبر مراحل تقييم الدخل، والتحقق القائم على الموافقة، وتأكيد الهوية، وتقييم الالتزامات المالية، بالاستفادة من أحدث التقنيات، لضمان تجربة شفافة وسلسة.