منتدى دبي لإدارة المشاريع يناقش الابتكار وإدارة المشاريع في دبي

سلّط منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الضوء على التجربة التنموية الرائدة لإمارة دبي في تنفيذ المشاريع النوعية، من خلال جلسات حوارية ناقشت دور الرؤية الطموحة والابتكار في ترسيخ مكانة الإمارة مركزا عالميا للمشاريع الأيقونية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر.م. القابضة» محمد سعيد الشحي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن غاطي العقارية محمد بن غاطي، أن دبي لا تنتظر الفرص، بل تصنعها، وأن مشاريعها الأيقونية أصبحت علامات عالمية تعكس مسيرتها في التميز والتفوق، بفضل رؤية واضحة وشغف متواصل لدى فرق العمل القائمة عليها.

وأوضحا خلال الجلسة النقاشية بعنوان «المشاريع الأيقونية في دبي» التي أدارها الإعلامي مروان الحل، أن تطوير هذا النوع من المشاريع يمر بمراحل دقيقة تشمل التصميم والتنفيذ والمتابعة، مع التركيز على سرعة الإنجاز والتميّز في الفن المعماري والأفكار، مشيرين إلى أن الخبرات المتراكمة لفرق العمل في دبي أسهمت في ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للمشاريع النوعية.

ولفتا إلى أن المشاريع الأيقونية التي تميّز دبي تحاكي المستقبل، وتعكس رؤية قيادة طموحة جعلت من التميز أسلوب حياة، وأسست لبيئة تنافسية إيجابية تواصل إثراء المشهد العمراني والتكنولوجي للإمارة.

من ناحية أخرى، أكدت العضو المنتدب في «داماك العقارية» والمؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة «PRYPCO» أميرة سجواني، أن ترسيخ ثقافة الابتكار المستمر والطموح الدائم يشكّل ركيزة أساسية في تطوير المشاريع العقارية، مشيرة إلى أن السوق اليوم يجمع بين الفخامة والجودة والقيمة.

وأوضحت سجواني، خلال مقابلة نظمها المنتدى وأدارتها العضو المنتدب في شركة «أمبليفاي» لخدمات إدارة المشاريع سارة كوكر، أن التطور المتسارع في السوق يتطلب من الشركات اعتماد أساليب إدارية مرنة، والعمل بوتيرة سريعة وإبداعية، مع الالتزام بأنظمة العمل المؤسسية لتعزيز التميز والريادة.

وأشارت إلى أن إدارة المشاريع تشهد تطوراً مستمراً بحكم طبيعتها المتغيرة، ما يستدعي القدرة على التكيف، خصوصاً في المجتمعات الكبرى ذات الكثافة العالية وتنوع الاستخدامات، مؤكدة قدرة شركتهم على العمل بكفاءة ضمن هذه البيئات.

وفيما يتعلق بشراء العقارات، أوضحت سجواني أن آليات الشراء شهدت تحولاً جذرياً نحو المنصات الرقمية، ما أسهم في تسهيل الإجراءات، مشددة على أهمية وعي المتعاملين عند اتخاذ قرار الشراء، من خلال التعرف على المطور العقاري وسجله في تسليم المشاريع .

وأكدت أن النمو السكاني المتسارع في دبي يحظى بدعم حكومي كفء ورؤية واضحة تضمن استدامة التطور وتعزيز تنافسية الإمارة.