مكتوم بن محمد: من دبي.. نُعزّز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بي واي دي" الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية والهجينة وانغ تشوانفو.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "التقيت اليوم مع وانغ تشوانفو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بي واي دي" الصينية الصناعية الرائدة، واستعرضنا سبل تعزيز التعاون في قطاع صناعة السيارات، لاسيما المركبات الكهربائية والهجينة، دعماً لحلول التنقل المستدام، كما ناقشنا الفرص الكبيرة التي تتيحها البيئة الاقتصادية المتطورة في دولة الإمارات وما تقدمه دبي من محفزات اقتصادية عديدة انطلاقاً من دورها المتنامي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار".

وتابع سموه: "من دبي، نُعزّز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية، وفي الإمارات يصنع مستقبل الاستدامة عالمياً."

واستعرض اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، سبل تعزيز التعاون في قطاع صناعة السيارات، لاسيما المركبات الكهربائية والهجينة، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لحلول التنقل المستدام وتطرّق الجانبان إلى آفاق التعاون الممكنة في هذا المجال.

وتناول النقاش التزام دولة الإمارات بترسيخ شراكاتها مع أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات المستقبلية، بهدف دعم مستهدفات التنمية المستدامة، خاصة على صعيد تسريع وتيرة التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وجرى خلال اللقاء إلقاء الضوء على الفرص الكبيرة التي تتيحها البيئة الاقتصادية المتطورة في دولة الإمارات وما توفره من ممكنات تفتح المجال أمام مؤسسات الأعمال العالمية للتوسع في أسواق المنطقة وما تقدمه دبي من محفزات اقتصادية عديدة انطلاقاً من دورها المتنامي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

يُذكر أن شركة "بي واي دي" (BYD)، ومقرّها مدينة شينزن الصينية، تعد من الشركات الرائدة عالمياً في قطاعات حيوية تشمل صناعة السيارات، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، وأنظمة السكك الحديدية، وفي العام 2024، تجاوزت إيراداتها 700 مليار يوان صيني، وحتى شهر أبريل 2025، نجحت مركباتها العاملة بالطاقة المتجددة في ترسيخ حضورها في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر بن سلطان العلماء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبد الله البسطي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر الطاير، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هلال المرّي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام عبدالله القاسم، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم عمر الفطيم.