حمدان بن محمد: مؤشرات أداء غرفة تجارة دبي شهادة ثقة عالمية بالإمارة

أشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالدور التاريخي والمحوري الذي طالما اضطلعت به غرفة تجارة دبي منذ تأسيسها، كأحد المكونات الرئيسة للهيكل الاقتصادي للإمارة، مؤكداً سموّه أن الأداء القياسي للغرفة هو ثمرة الرؤية المستقبلية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيما تعكس النتائج المتحققة عمق الثقة العالمية بمنظومة دبي الاقتصادية، وقوة مجتمع الأعمال فيها.

وحققت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، رقماً قياسياً هو الأعلى بتاريخها في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال عام 2025، بقيمة بلغت 356.5 مليار درهم، مقارنة بـ309.6 مليارات درهم في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 15.1%.

وبهذه المناسبة، قال سموّه: «بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي وضع معايير اقتصادية جديدة بتهيئة أفضل بيئات الأعمال الداعمة، وسنّ أكثر التشريعات تطوراً ومرونة، وبناء وتوثيق علاقاتها الدولية لتوسيع نطاق الفرص الداعمة للنمو المستدام لشركائها على تنوّع أحجام أعمالهم وتأكيد قدرتهم على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة».

وأضاف سموّه: «تعزز النتائج القياسية لغرفة تجارة دبي رؤيتنا طويلة الأجل، وتسهم في تسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.. ثقتنا كاملة في قدرة الغرفة على تحقيق مزيد من الإنجازات والارتقاء برسالتها كمنصة استراتيجية ترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمار وريادة الأعمال والابتكار».

شهادة ثقة عالمية

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «في رقم قياسي هو الأعلى في تاريخها، تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي حاجز الـ356 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 15.1% مقارنة بعام 2024، كما استقطبت الغرفة نحو 72 ألف شركة جديدة، ليتجاوز عدد أعضائها 292 ألف شركة بنمو بنسبة 13%».

وأضاف سموّه: «هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات أداء، بل شهادة ثقة عالمية بدبي، وبمنظومة اقتصادية تعمل بعقلية المستقبل».

وتابع سموّه: «بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي تسجيل الأرقام القياسية في الأداء الاقتصادي بفضل رؤيتها الواضحة، ومرونتها العالية، وشبكتها العالمية، وشراكاتها المؤثرة.. شكراً لفريق غرف دبي، فكل إنجاز نحققه اليوم يقرّبنا خطوة جديدة من تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

نتائج قوية

وتأتي النتائج القوية لغرفة تجارة دبي امتداداً للإنجاز المتحقق في عام 2024، عندما تخطت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، للمرة الأولى، حاجز 300 مليار درهم، حيث أظهر أعضاء غرفة تجارة دبي مرونة استثنائية في مواكبة المتغيرات وتجاوز التحديات التي واجهتها التجارة العالمية خلال العام الماضي، مع تنويع أسواق التصدير بما يخدم مجتمع الأعمال.

ومع انضمام 71 ألفاً و830 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال عام 2025، ارتفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى 292 ألفاً و486 شركة نشطة في نهاية عام 2025 مقارنة بـ258 ألفاً و318 شركة في 2024، بنمو قدره 13.2%.

وخلال عام 2025، أصدرت غرفة تجارة دبي 852 ألفاً و184 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7.7%، كما قامت بإصدار واستقبال 5960 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 5.6 مليارات درهم، بنمو 11.2% في عدد الدفاتر، و30% في قيمتها الإجمالية.

ريادة اقتصادية

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي تعزيز ريادتها الاقتصادية العالمية، وترسيخ موقعها مركزاً محورياً في منظومة المال والأعمال الدولية، وذلك بفضل مقوماتها التنافسية المتكاملة وبيئتها الاستثمارية المتقدمة».

وأضاف: «حريصون على مضاعفة الجهود المبذولة لتطوير البيئة الاقتصادية، وترسيخ بنية تشريعية مرنة ومحفّزة للنمو، تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وتفتح آفاقاً أرحب للتوسّع في الأسواق العالمية. كما نواصل العمل على دعم الشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ودفع عجلة النمو وترسيخ دعائم اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة».

دعم التوسّع العالمي

ونجحت غرفة تجارة دبي خلال عام 2025 بدعم التوسّع العالمي لـ130 شركة محلية بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بعدد الشركات المحلية التي تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال عام 2024.

وخلال عام 2025، قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 54 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 60%، في حين تم عقد 250 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، وأسست الغرفة خمسة مجالس أعمال جديدة تُمثّل جنسيات المستثمرين من بلغاريا وقبرص والبرازيل وسلوفاكيا والبيرو.

حمدان بن محمد:

. بقيادة محمد بن راشد.. تُواصل دبي وضع معايير اقتصادية جديدة بتهيئة أفضل بيئات الأعمال الداعمة، وسنّ أكثر التشريعات تطوراً ومرونة.

. النتائج القياسية لـ«الغرفة» تُعزّز رؤيتنا طويلة الأجل، وتسهم في تسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

. 71.8 ألف شركة جديدة استقطبتها «الغرفة».. وإجمالي عدد الأعضاء النشطين يفوق 292 ألف شركة.

. «الغرفة» دعمت التوسّع العالمي لـ130 شركة محلية بنمو 14%.