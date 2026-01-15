خالد بن محمد يزور جناح منصة «شباب من أجل الاستدامة»

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، جناح منصة «شباب من أجل الاستدامة»، المبادرة العالمية الرائدة التي تقودها شركة «مصدر» لإعداد جيل جديد من قادة الاستدامة، وذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026» الذي يُقام في مركز «أدنيك» أبوظبي، حتى 15 يناير الجاري.

والتقى سموّه، خلال الزيارة، عدداً من أعضاء منصة «شباب من أجل الاستدامة»، حيث اطّلع على أبرز البرامج والمبادرات التي تستعرضها المنصة في نسخة هذا العام من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وذلك في إطار جهود المنصة الرامية إلى تطوير مهارات وكفاءات الشباب، وتعزيز إسهاماتهم الريادية في دعم جهود الاستدامة على المستويين المحلي والعالمي، عبر إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية والبيئية.

كما تبادل سموّه الأحاديث مع القائمين على جناح المنصة، مشيداً بالمشروعات والمبادرات التي يستعرضها الجناح، ودورها المحوري في تمكين الشباب وتحفيزهم على مواصلة الإسهام بفاعلية في دعم جهود العمل المناخي، ودفع مسارات الاستدامة في شتى المجالات.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية تبنّي نهج متكامل ومستدام في تمكين الشباب، لإعدادهم كشركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل الاستدامة، من خلال توسيع نطاق توظيف الابتكارات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يُعزّز قدرتهم على إحداث أثر ملموس وطويل الأمد في القطاعات البيئية وقطاع الطاقة الحيوي، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويتضمّن برنامج الفعاليات التي يستضيفها جناح «المنصة» جلسات نقاشية وحوارات تفاعلية مع نخبة من الخبراء، إضافة إلى إقامة منصات تستعرض مشروعات وابتكارات يقودها الشباب، وعقد لقاءات تهدف إلى إنشاء شركات بالتعاون مع المواهب والكفاءات الشابة في مجال الاستدامة.

ويستقطب جناح منصة «شباب من أجل الاستدامة» نخبة من كبار المسؤولين وقادة الشركات العالمية والمحلية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، بما يُعزّز المكانة العالمية للمنصة في تعزيز الحوار المناخي، وتبادل الخبرات والرؤى، وإبرام الشراكات الاستراتيجية.

إلى ذلك، التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أمس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية والهجينة، وانغ تشوانفو.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة، بما يدعم بناء منظومة صناعية متقدمة، تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاقتصادية.

كما استعرض اللقاء سبل دعم جهود الاستدامة، وتسريع وتيرة التحول نحو منظومة التنقل باستخدام حلول الطاقة البديلة، انسجاماً مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وترسيخ دورها الريادي في تبنّي نماذج تنموية متوازنة، تراعي المتطلبات البيئية والاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً.

حضر اللقاء، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، الدكتور عبدالله حميد الجروان، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش.