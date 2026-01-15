«ديوا» تعرض مبادرات الطاقة النظيفة والاستدامة

سلّطت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الضوء على أبرز مشروعاتها ومبادراتها في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستدامة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026.

وتستعرض الهيئة نموذجاً لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، كما تستعرض نموذجاً لمبنى «الشراع»، المقر الجديد للهيئة في منطقة الجداف، الذي سيكون أكبر وأعلى وأذكى مبنى حكومي إيجابي للطاقة في العالم.

وضمن منصة الهيئة، يعرض مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، حلول التحليلات المرئية المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي في منصة «مورو» المتكاملة للأنظمة الأمنية.