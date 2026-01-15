دبي تسجل في ديسمبر 2025 أفضل أداء فندقي منذ 20 عاماً

سجل قطاع الفنادق في دبي أداء قياسياً خلال شهر ديسمبر 2025، محققاً أعلى إيرادات للغرفة المتاحة منذ عام 2007، مدفوعاً بزخم قوي في الطلب السياحي خلال موسم العطلات، وذلك وفقاً لبيانات أولية صادرة عن شركة «كوستار» العالمية المزودة لبيانات وتحليلات أسواق العقارات (CoStar).

وأظهرت البيانات أن نسبة الإشغال الفندقي، خلال ديسمبر 2025، بلغت 84.3%، بزيادة سنوية قدرها 3.4%، وهو أعلى مستوى تسجله السوق في هذا الشهر منذ عام 2006، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة اليومي 1042 درهماً، محققاً نمواً بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه، ليسجل بذلك أيضاً أعلى مستوى له خلال عام 2025، كما ارتفع الإيراد لكل غرفة متاحة إلى 878.19 درهماً، بزيادة سنوية نسبتها 15%.

وبحسب الشركة، فقد بلغ الأداء الفندقي ذروته ليلة رأس السنة، إذ وصلت نسبة الإشغال إلى 94.1%، فيما قفز متوسط سعر الغرفة إلى 2286 درهماً، وارتفع الإيراد لكل غرفة متاحة إلى 2151 درهماً في سابقة هي الأولى من نوعها، والتي يتجاوز فيها كل من متوسط السعر والإيراد للغرفة المتاحة حاجز 2000 درهم في سوق دبي الفندقية.

كما حافظت الفنادق في دبي على مستويات أداء قوية على مدى تسع ليالٍ متتالية، بدءاً من يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، حيث ظلت نسبة الإشغال فوق مستوى 80%، فيما تجاوز متوسط سعر الغرفة 1000 درهم طوال تلك الفترة، ما يعكس قوة الطلب واستدامة الأداء خلال ذروة الموسم السياحي.