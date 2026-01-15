بن غاطي: دبي الأقل كلفة للمستثمر العقاري.. ولاتزال تقدم أسعاراً تنافسية

أكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة «شركة بن غاطي العقارية»، محمد بن غاطي، أن دبي لاتزال تقدم أسعاراً تنافسية للمستثمرين، بعيداً عن أي مبالغة في تسعير الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن الإمارة لاتزال الأقل كلفة في سعر القدم المربعة، مقارنة بمدن عالمية مثل العاصمة البريطانية لندن.

وكشف بن غاطي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، عن أول مدينة في العالم تحمل علامة «مرسيدس - بنز» باستثمارات تصل إلى 30 مليار درهم، مؤكداً أن الشراكة مع علامات تجارية عالمية تسهم في تقديم منتج عقاري فريد ومميز يعزز تنافسية سوق دبي العقارية.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «شركة بن غاطي العقارية»، محمد بن غاطي، إن الأرقام القياسية التي حققها قطاع عقارات دبي خلال العام الماضي 2025، تشير إلى أن 2026 سيكون عاماً إيجابياً ومتوازناً للسوق العقارية، مع توقع مرحلة من التوازن نتيجة استمرار نمو الكثافة السكانية في الإمارة، وهو ما يعزز الطلب على العقارات.

ولفت بن غاطي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى وجود شح في الأراضي المتميزة داخل دبي، إلى جانب ارتفاع الأسعار، خصوصاً في المواقع الاستراتيجية، مؤكداً أنه لا توجد مخاوف من زيادة المعروض، نظراً لصعوبة حصول المطورين العقاريين على أراضٍ مناسبة لإقامة مشاريع نوعية، مقابل استمرار الطلب المرتفع في السوق.

وأكد أن دبي لاتزال تقدم أسعاراً تنافسية، بعيداً عن أي مبالغة في تسعير الوحدات السكنية، قائلاً: «يدرك المستثمر العالمي أو المشتري، عند مقارنة دبي بالمدن العالمية، أن الإمارة لاتزال الأقل كلفة، حيث يعادل سعر القدم المربعة في دبي مثلاً ثلث متوسط السعر في لندن».

وكشف بن غاطي عن إطلاق أول مدينة في العالم تحمل علامة «مرسيدس - بنز»، وذلك في منطقة «ند الشبا» بميدان، باستثمارات تصل إلى 30 مليار درهم.

وقال خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المدينة، أمس، إن «مرسيدس - بنز» تُعد من أعرق العلامات التجارية عالمياً، ليس في قطاع السيارات فحسب، بل ضمن أرقى 10 علامات تجارية في مختلف القطاعات، مبيناً أن الشراكة مع علامات تجارية عالمية بهذا الحجم، توفر خبرات قيّمة على صعيدي التصميم والتكنولوجيا، وتسهم في تقديم منتج عقاري فريد ومميز يعزز تنافسية سوق دبي العقارية.

وأكد أن المدن المتكاملة تشكل عنصراً أساسياً في دبي وفي مختلف دول العالم، إذ يتطلع السكان إلى نمط حياة متكامل يضم مراكز تسوق ومدارس ومرافق صحية ورياضية، وغيرها من الخدمات، وهو ما يسعى المطورون إلى تحقيقه من خلال تقديم تجربة متكاملة ورؤية واضحة للعميل.

وكشف بن غاطي عن حجم المحفظة الاستثمارية للشركة، والتي تراوح حالياً بين 85 و90 مليار درهم، متوقعاً الوصول إلى 100 مليار درهم خلال العام الجاري.

وبيّن أن الشركة دائماً ما تناقش الفرص الاستثمارية المناسبة، وتختار الوقت الملائم لها، مشيراً إلى أنه لا توجد أي خطط حالية للطرح في السوق المالي.

وجدد بن غاطي ثقته في قدرة الشركة على مواصلة تحقيق نتائج قوية، وتسجيل أرقام قياسية جديدة، لافتاً إلى مبيعات بلغت قيمتها نحو 26 مليار درهم خلال العام الماضي.

«مدينة داخل المدينة»

أعلنت «بن غاطي»، في ديسمبر الماضي، عن تجديد تعاونها مع علامة «مرسيدس - بنز»، من خلال إطلاق مشروع «مساكن مرسيدس بنز- مدينة بن غاطي»، الذي يشكّل أول مدينة عمرانية متكاملة.

وأفادت الشركة بأن المدينة الجديدة تمتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة، لتكون من أكبر المشاريع الحضرية في دبي، حيث يجري تطويرها وفق مخطط رئيس شامل يقوم على إنشاء مدينة متعددة الأبراج، تعتمد الهوية التصميمية لـ«مرسيدس - بنز»، وتعمل ضمن منظومة عمرانية متكاملة تجمع بين السكن الراقي، ووسائل التنقل المتقدمة، والبنية المجتمعية الحديثة في إطار عمراني واحد.

وبحسب «بن غاطي العقارية»، يستند المشروع إلى مفهوم «مدينة داخل المدينة»، حيث تتكامل مكونات الحياة اليومية ضمن بيئة حضرية مترابطة، تتيح سهولة الحركة وتعدد التجارب.