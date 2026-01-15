«يلاغو»: 5 وجهات تتصدر حجوزات الفنادق في 2025

أعلنت شركة «يلاغو»، التابعة لـ«دناتا» والمتخصصة في مبيعات البرامج الترفيهية بالجملة، عن تحقيق أقوى أداء سنوي في تاريخها خلال عام 2025، مع ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 25% على أساس سنوي، متجاوزةً أرقامها القياسية السابقة قبل أربعة أشهر من الموعد المخطط له.

وأفادت «يلاغو»، التي تعمل على تأمين أفضل أسعار الإقامات الفندقية حول العالم، بأن هذا النمو يعكس تركيز الفريق الاستراتيجي على التسعير التنافسي، إلى جانب بناء محفظة مختارة بعناية من خيارات الإقامة عالية الجودة عبر مختلف الوجهات العالمية.

وأضافت «يلاغو»، في بيان، أمس، أن الوجهات الأكثر حجزاً لديها خلال العام الماضي تعكس طلباً قوياً على الإقامات الترفيهية الراقية والإقامات الحضرية، موضحة أن الوجهات الخمس الأولى لحجوزات الفنادق شملت: دولة الإمارات، وجزر المالديف، والولايات المتحدة، وتايلاند، وإسبانيا.

وبينت أن الوجهتين الأبرز (دولة الإمارات وجزر المالديف) سجلتا نمواً لافتاً بنسبة 43% و54% على التوالي مقارنة بعام 2024، لتتصدر جزر المالديف قائمة الوجهات الأسرع نمواً لدى «يلاغو» خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وأشارت «يلاغو» إلى أن التكنولوجيا المتقدمة التي طوّرتها خصيصاً لبيع باقات جزر المالديف، والتي تتيح حجز الإقامة والتنقلات من المنتجعات وإليها والتجارب داخل المنتجعات عبر تطبيق واحد، أسهمت في دعم هذا النمو الاستثنائي.

وعلى مستوى الأسواق المصدّرة لحجوزات الفنادق بأسعار «يلاغو»، حققت الصين أعلى معدلات النمو في عام 2025 بنسبة 90% على أساس سنوي، تلتها الهند بنسبة 61%، ثم دولة الإمارات بنسبة 40%، كما شهدت أسواق أخرى نمواً ملحوظاً، من بينها إسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والبرازيل، والولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس أول خدمات السفر العالمية وإدارة الوجهات في مجموعة «دناتا للسفريات»، سيباستيان دوسان: «يعكس تجاوز رقم مبيعاتنا السنوي القياسي قبل الموعد المستهدف، قوة عروضنا وثقة شركائنا بنا، ومع تطلعنا إلى عام 2026، سيواصل تركيزنا على الجودة، والتسعير التنافسي، وتقديم خدمات استثنائية، دفع عجلة النمو في أسواقنا الرئيسة».

وأضاف: «مع محفظتنا العالمية المتنامية، وفرق المنتجات والمبيعات المتميزة، والتزامنا الراسخ بالابتكار، تواصل (يلاغو) إعادة تعريف مفهوم القيمة في قطاع السفر»، لافتاً إلى أنه دعماً لهذا الزخم، كثّف فريق المنتجات في «يلاغو» جهوده لإعداد محتوى تنافسي قبيل ذروة موسم المبيعات في أوروبا، بما يضمن إتاحة أفضل الأسعار وتوفير الخيارات لشركائها.