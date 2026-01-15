«فيزا»: 68% من المستهلكين في الإمارات يدفعون «رقمياً»

أظهر تقرير حديث لشركة «فيزا» العالمية أن 68% من المستهلكين في دولة الإمارات يعتمدون على وسائل الدفع الرقمية، أي أنهم ينفذون معظم مدفوعاتهم باستخدام البطاقات أو الهاتف المحمول، ليُشكّل ذلك زيادة ملحوظة خلال عام 2025، بلغت سبع نقاط مئوية مقارنة بعام 2024، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تقليل الاعتماد على النقد.

ولفت الإصدار الثالث من تقرير «أين يُستخدم النقد؟»، إلى أن جاذبية النقد تشهد تراجعاً في المعاملات اليومية، حيث يستخدم 16% فقط من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع الخاص بالتقرير، النقد في مشترياتهم اليومية، بانخفاض عن 25% في عام 2024.

وأفادت «فيزا»، في بيان، أمس، بأن هذا التراجع يظهر عبر جميع الفئات الرئيسة التي لايزال النقد شائعاً فيها، مثل الأسواق المحلية (-19%)، ورحلات سيارات الأجرة (-18%)، ودفع الفواتير (-12%).

وبالنسبة للمعاملات اليومية مثل شراء البقالة وتناول الطعام خارج المنزل ووسائل المواصلات، تُعدّ بطاقات الخصم المباشر ووسائل الدفع عبر الهاتف المحمول الخيار المفضل، في حين تُستخدم بطاقات الائتمان بشكل أكثر شيوعاً في المشتريات المخطط لها أو ذات القيم المرتفعة.

أما في المدفوعات بين الأفراد فما تزال الإكراميات أكثر حالات الاستخدام اعتماداً على النقد شيوعاً، إذ تُدفع نقداً من قبل 58% من المستهلكين في الدولة.

كما يُستخدم النقد على نطاق واسع في التحويلات المالية الدولية عبر شركات الصرافة (25%)، وفي سداد إيجارات العقارات (15%).

وعلى الرغم من ذلك، يواصل الاعتماد على الحلول الرقمية في المدفوعات بين الأفراد وتيرته التصاعدية، حيث ارتفعت نسبة استخدام المدفوعات الرقمية بمقدار خمس نقاط مئوية في عام 2025، لتصل إلى 35%.

وقالت نائب الرئيس والمدير العام لشركة «فيزا» في دولة الإمارات، سليمة غوتييفا: «تعكس نتائج عام 2025 تحولاً واضحاً في عادات إنفاق المستهلكين، حيث تواصل المدفوعات الرقمية اكتساب الزخم في المعاملات اليومية».

وأضافت: «على الرغم من استمرار استخدام النقد في بعض الفئات، فإن هذه المجالات تُشكّل فرصاً مهمة لمساعدة المستهلكين على الانتقال نحو الخيارات الرقمية التي توفر أماناً أكبر وراحة وسهولة في إدارة المدفوعات، وعندما تلبي تجارب الدفع الرقمية توقعات المستهلكين، فإنها تتحول بطبيعة الحال إلى الخيار المفضّل لديهم».

ولفتت إلى أن نتائج الاستطلاع أظهرت تزايد اعتماد المستهلكين في دولة الإمارات على المدفوعات الرقمية، لما توفره من سهولة وأمان ومزايا عديدة.

. %16 من المستهلكين يستخدمون النقد في مشترياتهم اليومية.