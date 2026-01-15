«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» توسعان شبكتيهما

رفعت شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» عدد وجهاتهما إلى 286 محطة، ضمن شبكتيهما العالميتين، انطلاقاً من مركزَي عملياتهما في دبي، فضلاً عن استئناف الخدمات الجوية إلى بعض الوجهات الموسمية، وزيادة عدد الرحلات إلى وجهات أخرى، فيما تُشغّل الناقلتان أسطولاً مكوناً من 369 طائرة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن الناقلتين، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تُشغّل «طيران الإمارات» رحلاتها الجوية لخدمات الركاب والشحن إلى 151 وجهة في 79 دولة، ووصل حجم أسطول الناقلة إلى 272 طائرة، فيما تُشغّل «فلاي دبي» رحلاتها إلى 135 وجهة في 57 دولة مع أسطول مكون من 97 طائرة.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن شركة «طيران الإمارات» أن الناقلة باتت تُشغّل 16 طائرة جديدة من طراز «إيرباص 900 - A350»، منذ أن بدأت في نوفمبر 2024 تسلّم أولى طائرات هذه الطلبية التي تشمل 65 طائرة.

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد الطائرات في أسطول «طيران الإمارات» التي تُعدّ أكبر ناقلة دولية في العالم تحت الخدمة إلى 272 طائرة، منها 261 طائرة ركاب، و11 طائرة لخدمات الشحن الجوي، إلى جانب 372 طائرة «تحت الطلب».

ووفقاً للبيانات، يضم أسطول «طيران الإمارات» 116 طائرة من طراز «إيرباص 380»، فضلاً عن 119 طائرة من طراز «بوينغ 777-300 ئي آر»، و10 طائرات من طراز «بوينغ 777-200 إل آر»، و11 طائرة مخصصة للشحن من طراز «بوينغ 777F»، تضاف إليها 16 طائرة «إيرباص 900-A350»، الأحدث ضمن أسطول الناقلة.

أما عدد الطائرات «تحت الطلب» لدى الناقلة، فيبلغ 372 طائرة، منها 57 طائرة طراز «إيرباص 900-A350»، و270 طائرة من طراز «بوينغ 9-777»، و15 طائرة من طراز «بوينغ 10-787»، و20 طائرة من طراز «بوينغ 8-787»، إضافة إلى 10 طائرات «بوينغ» مخصصة للشحن الجوي.

أما «فلاي دبي» فتُشغّل أسطولاً موحداً من 97 طائرة «بوينغ 737» يتضمن: 26 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و68 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9». وعلى صعيد الوجهات، افتتحت الناقلة 13 وجهة جديدة على مدار عام 2025.

وفي نوفمبر 2025 وقّعت «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مع «إيرباص»، لشراء 150 طائرة من طراز «A321neo»، ما يجعلها عميلاً جديداً لطائرات «إيرباص»، بطلبية قيمتها 24 مليار دولار، كما وقّعت «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مع «بوينغ»، لشراء 75 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار.

وتربط شراكة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ملايين المسافرين بسهولة عبر شبكة عالمية واسعة، وتمنح أعضاء «برنامج سكاي واردز الإمارات» مزايا مجزية من خلال برنامج الولاء المشترك بين الناقلتين.

