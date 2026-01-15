«فلاي دبي» تتيح للمسافرين عمليات دفع سريعة في «دبي الدولي»

أعلنت شركتا «فلاي دبي»، و«نتورك إنترناشيونال» المتخصصة في التكنولوجيا المالية، عن تعاونهما بهدف تحسين وتسهيل تجربة المسافرين عند إجراء عمليات الدفع في مطار دبي الدولي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه في إطار ذلك، أتاحت «نتورك إنترناشيونال» حلها للدفع الفوري «Push to Pay» في نقاط البيع التابعة لـ«فلاي دبي» بالمطار، حيث يتيح هذا الحل إجراء عمليات دفع سريعة وآمنة وسلسة، بما يُغني عن إدخال البيانات يدوياً، فضلاً عن دعم جميع أنظمة البطاقات الدولية الرئيسة، بما في ذلك «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبريس» و«داينرز»، إضافة إلى توسيع نطاق قبوله، ليشمل منظومة بطاقات الدفع المحلية في دولة الإمارات «جيوَن».

وقال المدير العام لخدمات التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «نتورك إنترناشيونال»، جمال النساي: «يعكس تعاوننا مع (فلاي دبي) التزامنا المشترك بالابتكار والارتقاء بتجربة المتعاملين في جميع نقاط الاتصال، ولاشك أنه بدمج حلولنا للدفع الفوري في نقاط البيع، فإننا نسهم في توفير رحلة أكثر سلاسة وكفاءة للمسافرين». من جانبه، قال المدير المالي لـ«فلاي دبي»، فرانسوا أوبرهولزر: «يُعدّ الاستثمار في اعتماد أحدث الحلول الرقمية، التزاماً راسخاً لدى الناقلة، لذا يسعدنا التعاون مع شركة (نتورك إنترناشيونال) في هذا المجال، ومع استمرار نمو عملياتنا، فإن توفير حلول دفع سلسة لمتعاملينا، سيضمن لنا مواصلة تعزيز كفاءتنا التشغيلية مع تقديم تجربة مريحة ومميّزة في السفر براً وجواً».

وفي إطار التعاون الجديد، ستواصل «فلاي دبي» الاستفادة من مجموعة حلول الدفع التي تقدمها «نتورك إنترناشيونال»، بما يضمن الموثوقية، وتحسين تجربة المسافرين باستمرار.

يذكر أن شبكة «فلاي دبي» المتنامية تضم أكثر من 135 وجهة في 58 دولة في إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وتقدم الناقلة خدماتها من خلال أسطول يتكون من 97 طائرة من طراز «بوينغ 737».