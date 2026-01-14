العبار: أغلب مؤسسات العالم لديها 50% موظفون أكثر من الحاجة

قال مؤسس شركة "إعمار" العقارية محمد العبار إن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بيئة العمل، وكثرة التوظيف ثقافة قديمة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي بات يلعب دوراً رئيساً في عالم الأعمال اليوم، محذراً من أن تأثيره أكبر وأخطر مما يتوقعه كثيرون.

وذكر العبار خلال منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أن العديد من المؤسسات حول العالم تعاني تضخماً في عدد الموظفين، مشيراً إلى أن أغلب المؤسسات في العالم لديها ما يزيد عن 50% من الموظفين أكثر من حاجتها الفعلية، واصفاً ذلك بأنه نتيجة "ثقافة قديمة" تعتمد على كثرة التوظيف بدل الكفاءة.

وأوضح العبار أنه لا يفضل التوسع في التوظيف، مؤكداً أن التركيز يجب أن يكون على الإنتاجية وجودة العمل، لا على عدد العاملين.

وفي هذا السياق، كشف العبار عن خطوات عملية اتخذتها شركته لتعزيز الكفاءة، حيث تم منع الاجتماعات بشكل كامل خلال شهر سبتمبر، بما في ذلك اجتماعات "تيمز" و"زوم".

وأشار إلى أن العمل لا يحتاج دائماً إلى اجتماعات، ضارباً مثالًا بالقول: "الأمر بسيط هل تستطيع أن تجري عملية قلب مفتوح لأن المريض يموت؟ القرار والتنفيذ يحتاجان إلى فعل مباشر لا إلى نقاش"، مؤكداً أن تقليل الاجتماعات يسرع الإنجاز ويرفع جودة الأداء.