حمدان بن محمد: صادرات "غرفة تجارة دبي "تتجاوز 356 مليار درهم ...أرقام قياسية تعكس الثقة العالمية بدبي

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي تجاوزت 356 مليار درهم في رقم قياسي هو الأعلى في تاريخها، محققة نمواً بنسبة 15.1% مقارنة بعام 2024. وأشار سموه إلى أن الغرفة استقطبت نحو 72 ألف شركة جديدة، ليتجاوز عدد أعضائها 292 ألف شركة بنمو نسبته 13%.

وقال سموه في تغريدة على منصة " اكس "هو الأعلى في تاريخها، تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي حاجز الـ 356 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 15.1% مقارنة بعام 2024، كما استقطبت الغرفة نحو 72 ألف شركة جديدة، ليتجاوز عدد أعضائها 292 ألف شركة بنمو بنسبة 13% ... هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات أداء، بل شهادة ثقة عالمية بدبي، وبمنظومة اقتصادية تعمل بعقلية المستقبل ... بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي تسجيل الأرقام القياسية في الأداء الاقتصادي بفضل رؤيتها الواضحة، ومرونتها العالية، وشبكتها العالمية، وشراكاتها المؤثرة ... شكراً لفريق غرف دبي، فكل إنجاز نحققه اليوم يقرّبنا خطوة جديدة من تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.