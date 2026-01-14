دبي.. ليلة رأس السنة تسجل إشغالاً قياسياً وتكسر حاجز 2000 درهم للغرفة

سجل قطاع الفنادق في دبي أداء قياسيا خلال شهر ديسمبر 2025، محققا أعلى إيرادات للغرفة المتاحة منذ عام 2007، مدفوعًا بزخم قوي في الطلب السياحي خلال موسم العطلات، وذلك وفقا لبيانات أولية صادرة عن شركة كوستار (CoStar)، المزود العالمي الرائد لبيانات وتحليلات أسواق العقارات.

وأظهرت البيانات أن نسبة الإشغال الفندقي بلغت 84.3% خلال شهر ديسمبر، بزيادة سنوية قدرها 3.4%، وهو أعلى مستوى يسجله السوق في هذا الشهر منذ عام 2006، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة اليومي 1042 درهم إماراتي، محققا نموا بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2025.

كما ارتفع الإيراد لكل غرفة متاحة إلى 878.19 درهم، مسجلا زيادة سنوية بلغت 15%.

وبلغ الأداء الفندقي ذروته في ليلة رأس السنة، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى 94.1%، فيما قفز متوسط سعر الغرفة إلى 2286 درهم، وارتفع الإيراد لكل غرفة متاحة إلى 2151 درهم، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يتجاوز فيها كل من متوسط السعر والإيراد للغرفة المتاحة حاجز 2000 درهم في سوق دبي الفندقي.

كما حافظت الفنادق في دبي على مستويات أداء قوية على مدى تسع ليال متتالية، بدءا من يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، حيث ظلت نسبة الإشغال فوق مستوى 80%، فيما تجاوز متوسط سعر الغرفة 1000 درهم طوال تلك الفترة، ما يعكس قوة الطلب واستدامة الأداء خلال ذروة الموسم السياحي.