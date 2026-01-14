«اقتصادية رأس الخيمة» تُجدّد الاعتماد الدولي للحوكمة

جدّدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بنجاح، حصولها على شهادة نظام إدارة الحوكمة المؤسسية العالمية «ISO 37000:2021»، وذلك للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تُبرز التزامها الراسخ بأرقى معايير الحوكمة والشفافية على المستوى العالمي.

وأكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، أن هذا التجديد يعكس النضج المتقدم لمنظومة العمل المؤسسي بالدائرة والاستدامة في تطبيق أفضل الممارسات، لافتاً إلى أن الالتزام بمعايير «ISO 37000» إطار عمل حيوي يرتقي بأداء الدائرة، ويعزز كفاءتها التشغيلية، ويُعزز ثقة المتعاملين والشركاء في خدماتها، ما يدعم بيئة الأعمال.