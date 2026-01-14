«دبي المالي» فوق 6300 نقطة عند أعلى مستوى في 20 عاماً

قفز مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 6300 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ليرتفع، عند إغلاق تعاملات أمس، بنسبة 0.813%، أو ما يعادل 50.99 نقطة، إلى 6319.3 نقطة، عند أعلى مستوى منذ أبريل 2006.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى أكثر من 1.0409 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 1.0311 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 9.7 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق ارتفاع أسهم قطاع البنوك بـ1.1%، والعقارات بنسبة 0.32%، فيما ارتفعت أسهم قطاعي الاتصالات والمرافق العامة بنسبة 1.94% لكل منهما.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 142.68 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 390.36 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 247.68 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.036 مليار درهم، بعد التداول على نحو 420.65 مليون سهم، وتنفيذ 16173 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«طلبات»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا»، و«سالك»، و«بنك دبي الإسلامي»، على نحو 55.11% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 571.02 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.036 مليار درهم.

وتصدر سهم شركة «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة، بنحو 178.37 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.342% عند 14.65 درهماً، فيما جاء سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات 173.72 مليون درهم، بنمو 1.68% عند 30.25 درهماً.

وحلّ سهم «طلبات» ثالثاً بتداولات بلغت 65.82 مليون درهم عند 0.993 درهم للسهم، فيما سجل سهم «ديوا» تداولات بنحو 57.255 مليون درهم، مرتفعاً 2.12% عند 2.89 درهم للسهم.

وبلغت تداولات سهم «سالك» نحو 51.36 مليون درهم عند 6.55 دراهم للسهم، في حين بلغت تداولات سهم «بنك دبي الإسلامي» 44.48 مليون درهم عند 9.54 دراهم للسهم بارتفاع 1.16%.

وشهدت جلسة أمس، تنفيذ ست صفقات كبيرة مباشرة على نحو 151.68 مليون سهم من أسهم شركة «أمانات القابضة»، وبقيمة 182.02 مليون درهم، بسعر 1.2 درهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس،= مرتفعاً بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 10089.76 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.113 تريليونات درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ3.098 تريليونات درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت 15 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.51 مليار درهم، بعد التداول على نحو 305.97 ملايين سهم، وتنفيذ 23562 صفقة.

