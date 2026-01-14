«كيزاد» و«بيئة» تؤسّسان مشروعاً لإدارة النفايات

أعلن كلّ من مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، و«بيئة» العاملة في مجالَي الاستدامة والابتكار، تأسيس مشروع مشترك ستمتلك فيه «مجموعة كيزاد» حصة أغلبية بنسبة 51%، لتقديم خدمات متكاملة وصديقة للبيئة لإدارة النفايات إلى المتعاملين في المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة كيزاد.

وستوفر هذه الشراكة حزمة خدمات شاملة، بدءاً من جمع النفايات وتنظيف الطرق، وصولاً إلى معالجة وإعادة تدوير النفايات، بما يضمن تزويد المتعاملين بحلول موثوقة ومتوافقة مع معايير الاستدامة والبيئة التي تسهم في تعزيز مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وسيخدم المشروع المشترك الشركات العاملة في المناطق الصناعية واللوجستية التابعة لمجموعة كيزاد، عبر منصة متكاملة لإدارة النفايات، كما سيدعم المشروع تطوير منشأة بيئية تعتمد نموذجاً دائرياً مستداماً لإدارة النفايات في منطقة كيزاد المعمورة، حيث ستكون مخصصة لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة، واسترداد المواد لإعادة استخدامها ضمن سلاسل القيمة الصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، عبدالله الهاملي: «يضيف هذا المشروع المشترك قيمة كبيرة لمنظومة خدماتنا المتكاملة، ويأتي استجابةً لحاجة متعاملينا إلى توظيف حلول فاعلة ومستدامة لإدارة النفايات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة «بيئة»، خالد الحريمل: «سنقدم من خلال هذا المشروع للشركات العاملة في كيزاد خبرات راسخة وموثوقة في إدارة النفايات، بما يساعد في تقليل الاعتماد على مكبات النفايات، وتحسين الأداء البيئي بشكل عام».