«إس كيه إتش» يستحوذ على «ذا كوف روتانا - رأس الخيمة»

أعلن المكتب العائلي الخاص «إس كيه إتش» SKH Family Office، المسجّل في مركز دبي المالي العالمي، أمس، إتمامه الناجح لعملية الاستحواذ على منتجع «ذا كوف روتانا» في إمارة رأس الخيمة، من شركة «أوراسكوم ديفيلوبمنت هولدنغ»، وذلك عقب استكمال جميع المتطلبات التعاقدية والمالية والتنظيمية ذات الصلة.

وأفاد بيان بأنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة «كوف هولدنغ ليمتد»، إحدى الشركات التابعة لمكتب «إس كيه إتش» العائلي والمسجلة بسوق أبوظبي العالمي.

وبحسب البيان، يأتي هذا الاستحواذ ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأجل، تهدف إلى تطوير محفظة «إس كيه إتش» الاستثمارية في قطاع الضيافة الفاخرة، وتعزيز القيمة التشغيلية للأصول السياحية المتميّزة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات، وخطط إمارة رأس الخيمة، الرامية إلى ترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً عالميةً.

وقال المؤسس رئيس مجلس الإدارة – SKH Family Office، صقر كمال حسن: «يُمثّل إتمام هذا الاستحواذ محطة استراتيجية مهمة في مسيرة (SKH Family Office) نحو بناء وتطوير أصول ضيافة عالية القيمة في دولة الإمارات»، لافتاً إلى أن منتجع «ذا كوف روتانا» يُعدّ أحد الأصول المتميّزة، لما يتمتع به من موقع فريد، وطابع استثنائي، وإمكانات نمو واعدة.

وأضاف: «تتمثّل رؤيتنا في الارتقاء بالمنتجع، ليصبح وجهة رائدة لتجارب الترفيه والسياحة العائلية في إمارة رأس الخيمة، بما ينسجم مع الخطط التنموية الطموحة للإمارة والقطاع السياحي الوطني»، معرباً عن تقديره لتعاون جميع الشركاء الذين أسهموا في إتمام الصفقة بنجاح.

يذكر أن منتجع «ذا كوف روتانا» يُمثّل أحد أبرز المنتجعات الشاطئية في الإمارة، ويُتوقع أن يشهد خلال المرحلة المقبلة برنامج تطوير مدروساً، يركز على الارتقاء بتجربة الضيوف، وتحديث المرافق، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والضيافة الراقية، بما يتماشى مع تطلعات السياحة المستقبلية في رأس الخيمة.

وفي هذا الإطار، ستستمر «روتانا» في إدارة وتشغيل المنتجع بموجب اتفاقية إدارة فندقية مجددة، بما يضمن استمرارية الأداء التشغيلي المتميّز، والحفاظ على أعلى معايير الجودة والخدمة، وتعزيز المكانة التنافسية للمنتجع في الأسواق الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن المكتب العائلي الخاص «إس كيه إتش» شركة استثمار عالمية خاصة تلتزم ببناء القيمة طويلة الأمد، والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال. ويركز المكتب على بناء استثمارات استراتيجية ومؤثرة في مجال الضيافة والعقارات والخدمات المالية واللوجستيات والتكنولوجيا.