اتفاقية تتيح سداد رسوم مواقف المركبات في «دبي الدولي» عبر «سالك»

شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة رئيس «مطارات دبي»، ورئيس مجلس إدارة شركة «سالك»، مطر الطاير، توقيع اتفاقية لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات بين شركة «سالك»، المُشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، و«مطارات دبي»، المشغّلة للمطار الدولي، الذي يشهد أعلى حركة مرور على مستوى العالم، لاعتماد منظومة الدفع المبتكرة في محفظة «سالك» الإلكترونية، لسداد رسوم مواقف المركبات المدفوعة ضمن مطار دبي الدولي، التي تضم 7400 موقف، موزعة على مباني المسافرين (1) و(2) و(3)، إضافة إلى مبنى الشحن، وسيتم تطبيقها ابتداء من 22 يناير 2026، وذلك لمدة 10 سنوات.

وتهدف الشراكة إلى دعم طموحات «مطارات دبي» في تطبيق نظام دخول وخروج سلس في مواقف المركبات، وزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة المركبات، وتحسين الانسيابية المرورية في محيط مباني المسافرين، إلى جانب تقديم تجربة مواقف أكثر راحة ورقمية بالكامل.

وبموجب الاتفاقية، التي وقّعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد، والرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، ستتولى «سالك» دمج نظام المحفظة الإلكترونية الخاص بها مع نظام إدارة مواقف المركبات المعتمد لدى الشركة المُشغّلة لمواقف «مطارات دبي»، بما يُتيح لمرتادي هذه المواقف سداد الرسوم مباشرةً عبر حساباتهم في محفظة «سالك» الإلكترونية، والاستفادة من تجربة مواقف سلسة ومتكاملة تُسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية.

وتشمل حلول محفظة «سالك» الإلكترونية خدمات دفع رسوم جميع المواقف للمركبات، خصوصاً في مباني المسافرين (1) و(2) و(3)، إضافة إلى مبنى الشحن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «يُعدّ مطار دبي الدولي أحد أبرز بوابات العبور في العالم، حيث يُواصل ترسيخ معايير جديدة من خلال دور قطاع الطيران في دفع عجلة السياحة والتجارة والاستثمار. ونحن نفخر بدعم مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، انطلاقاً من رؤيتنا المشتركة لتطوير بنية تحتيّة ذكية ومستدامة».

وأضاف: «من خلال دمج محفظة (سالك) الإلكترونية مع أنظمة مواقف مطار دبي الدولي، نُقدّم تجربة سلسة وفعّالة لمستخدمي الطرق، ونُسهم في تطوير حلول تنقّل متقدّمة على مستوى الإمارة».

وتابع الحداد: «تنسجم هذه الاتفاقية مع استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع دور (سالك) في منظومة التنقّل الذكي والمُستدام، وتسريع وتيرة نمو أعمالنا خارج نطاق التعرفة المرورية، كما تُشكّل امتداداً للزخم الذي حقّقناه على صعيد حلول المواقف السلسة عبر تواجدنا في الوجهات الرئيسة في الإمارات، وتُعزّز مكانتنا بوصفنا شريكاً موثوقاً في حلول المدفوعات الرقمية للوجهات الرائدة، ومشغّلي البنية التحتيّة في دولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «تلتزم (مطارات دبي) بتقديم تجربة استثنائية لضيوفها مع ضمان أداء تشغيلي رفيع المستوى من خلال نهج ضيافة يتمحور حول تجربة الأفراد، بما يضمن أن تعكس كل رحلة طموحات دبي وروحها الاستشرافية، وتُعد مواقف المركبات في كثير من الأحيان نقطة الاتصال الأولى والأخيرة لضيوفنا، وتؤدّي دوراً محورياً في تشكيل التجربة الشاملة في المطار».

وأضاف غريفيث: «يُقدّم تعاوننا مع (سالك) خيار دفع رقمي سريع وموثوق وواسع الانتشار، يُسهم في تبسيط تجربة المواقف، والحد من الازدحام عند المخارج، ويدعم رؤيتنا طويلة الأمد لتحقيق وصول سلس لجميع مواقف المركبات».

وتابع: «مع ارتباط أكثر من 4.7 ملايين مركبة في دولة الإمارات بحسابات (سالك)، فإن هذه الشراكة توفر حلاً مألوفاً ومريحاً لشريحة كبيرة من متعاملينا، إلى جانب إسهامها في دعم طموحات دبي الأوسع كمدينة ذكية، كما تُكمل هذه الخطوة التزام مطارات دبي بالعمليات الذكية والمُستدامة وتجارب السفر السلسة، استناداً إلى أحدث الابتكارات في حلول الدفع الرقمية، والإنجازات البارزة في مجال الاستدامة التي حقّقناها أخيراً».

أعلى حركة مرور

توسّع «سالك»، من خلال الشراكة مع «مطارات دبي»، نطاق توفير نموذج عملها، ليشمل أحد أهم أصول الطيران في المنطقة، إذ سجّل مطار دبي الدولي أعلى حركة مرور ربع سنوية، في تاريخه الممتد على مدار 65 عاماً، خلال الربع الثالث من عام 2025، مستقبلاً 24.2 مليون مسافر، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بنمو نسبته 1.9% على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد المسافرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 70.1 مليون مسافر.

. حلول محفظة «سالك» الإلكترونية تخدم نحو 7400 موقف للمركبات في مطار دبي الدولي.