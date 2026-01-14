«الإمارات للطيران» تخرّج 379 طالباً بينهم 121 مواطناً

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس جامعة الإمارات للطيران، احتفلت الجامعة بتخريج الدفعة الـ36، التي تضم 379 خريجاً، بينهم 296 خريجاً في مرحلة البكالوريوس، و83 في الدراسات العليا، من ضمنهم 28 طالب هندسة يتلقون رعاية كاملة من مركز طيران الإمارات الهندسي، كما تشمل الدفعة 121 من مواطني دولة الإمارات.

وأفادت الجامعة، في بيان، أمس، بأن الطلبة أتموا دراساتهم في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات تشمل إدارة الطيران، وهندسة الطيران، وهندسة صيانة الطائرات، واللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد، وسلامة وأمن الطيران، إلى جانب تخصصات محورية أخرى تدعم منظومة الطيران المتكاملة.

وأشارت إلى أن الخريجين تسلموا شهاداتهم في حفل أقيم بالجامعة، كما تم تكريم 20 طالباً متفوقاً من مختلف التخصصات، تأكيداً على التزامها بإعداد الجيل المقبل من قادة قطاع الطيران.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «مع دخول قطاع الطيران مرحلة جديدة تقودها التحولات الرقمية والابتكار، سيكون للجيل القادم من الكفاءات دور حاسم في رسم ملامح مستقبله».

وأضاف سموه: «يجسّد خريجو جامعة الإمارات للطيران هذا الزخم الذي يشهده القطاع، بما يمتلكونه من مرونة وطموح يؤهلهم للتعامل مع مشهد عالمي يزداد تعقيداً. وتعكس إنجازاتهم التزامنا بدعم قطاع لايزال ركيزة أساسية للتقدم والازدهار على مستوى العالم».

بدوره، قال نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران، البروفيسور أحمد العلي: «تعكس دفعة هذا العام عمق الكفاءات التي تحرص الجامعة على تنميتها، فقد صُممت برامجنا بالتكامل مع المتطلبات المتغيرة لقطاعي الطيران والتكنولوجيا، بما يضمن تخرّجهم بخبرات تلائم احتياجات السوق، وبعقلية استشرافية».

وأضاف: «تؤكد إنجازاتهم التزامنا بإعداد كوادر مهنية قادرة على الإسهام في قطاع يتسم بالابتكار وتسارع التحولات، ونحن على ثقة بأنهم سيحملون قيم الجامعة، ويواصلون الارتقاء بمعايير التميز في هذا القطاع».

ووصل إجمالي خريجي الجامعة، حتى الآن، إلى أكثر من 26 ألفاً و500 خريج، وبمعدل توظيف يبلغ 94%، لتواصل الجامعة ترسيخ دورها المحوري في رفد قطاعَي الطيران والتكنولوجيا بالكفاءات المتخصصة.