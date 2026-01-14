الأعلى في تاريخها.. 22 تريليون درهم التحويلات المالية بالقطاع المصرفي خلال 11 شهراً

سجلت التحويلات المالية بالقطاع المصرفي، التي تمت عبر نظام المصرف المركزي، أعلى مستوى لها في تاريخ القطاع المصرفي، حيث بلغت نحو 22 تريليوناً و57 مليار درهم خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، منها 13 تريليوناً و193.5 مليار درهم بين البنوك، وثمانية تريليونات و863.9 مليار درهم بين العملاء، وذلك بحسب بيانات صدرت أمس عن المصرف المركزي.

ويعكس نمو التحويلات المالية، التي تتم عبر نظام المصرف المركزي متانة النظام المالي الرسمي، واعتماد العملاء والبنوك على القنوات الرسمية في تعاملاتهم المالية، ممثلة في نظام «المركزي»، لما يتمتع به من سرعة كبيرة، إذ يعمل على مدار الساعة فضلاً عن مستويات عالية جداً من الأمان.

وأظهرت البيانات أيضاً أن عدد الشيكات - التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي لمقاصة الشيكات - بلغ، خلال فترة 11 شهراً الأولى من العام الماضي، 20.86 مليون شيك بقيمة 1.3 تريليون درهم، فيما بلغ إجمالي السحوبات التي قامت بها البنوك من المصرف المركزي 224.3 مليار درهم، قابلها إيداعات لدى «المركزي» من قبل البنوك أيضاً بقيمة 206 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها.

ووفقاً للبيانات، واصلت البنوك التوسع في تمويل الأفراد، سواء على شكل قروض شخصية، أو تمويل شراء سيارات، أو بطاقات ائتمان، أو تمويل بناء أو شراء مسكن خاص، إذ بلغ الرصيد التراكمي لهذا البند بنهاية نوفمبر الماضي 565.6 مليار درهم، وهي أعلى قيمة على الإطلاق، مقارنة مع 557.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 8.4 مليارات درهم، تعادل نمواً شهرياً نسبته 1.5%.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي تمويلات البنوك للقطاعين الصناعي والتجاري بنهاية شهر الرصد 917.2 مليار درهم، مقارنة مع 920.1 ملياراً بنهاية أكتوبر السابق عليه بتراجع طفيف نسبته 0.3%.

وأظهرت البيانات أن إجمالي استثمارات البنوك بلغت، بنهاية نوفمبر الماضي، 840.6 مليار درهم، مقارنة مع 835.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 5.5 مليارات درهم، تشكل نمواً نسبته 0.7%.