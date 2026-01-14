صندوق «أوبك» يعزز التعاون مع بنك التنمية الإفريقي

أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية إجراء تعديل على مذكرة التفاهم القائمة مع بنك التنمية الإفريقي، بما يعزز إطار التعاون بين المؤسستين، لاسيما في مجالات عمليات القطاعين العام والخاص والتمويل المشترك والتبادل المعرفة، وقال بيان، صادر عن مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا، إن مدير عام صندوق أوبك، الدكتور عبدالحميد الخليفة، وقّع تعديل مذكرة التفاهم خلال زيارته الحالية إلى جمهورية ساحل العاج، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي.