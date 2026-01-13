«ديوا» تضيف 1000 ميغاواط من «الطاقة النظيفة» للخدمة خلال 2025

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عام 2025 بتحقيق إنجاز نوعي يُعزّز مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في إمارة دبي، عبر إدخال 1000 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة إلى الخدمة، ضمن التقدم المحقق في المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تبلغ قدرتها الإجمالية 1800 ميغاواط.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ودعم مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في الاستدامة وابتكار قطاع الطاقة».

وأضاف أن هذا الإنجاز يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 100% من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول منتصف القرن، ما يُعزّز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في التحول نحو الاقتصاد الأخضر القائم على الاستدامة والابتكار.

وأشار الطاير، في بيان صدر عن الهيئة، أمس، إلى أن هذا الإنجاز يُعدّ محطة مهمة في مسيرة التوسع المتسارع لمشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها الهيئة، ويعكس التزامها بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ودعم جاهزية منظومة الطاقة في دبي، لمواكبة متطلبات النمو السكاني والاقتصادي، وترسيخ نموذج مستدام لإنتاج الطاقة يعتمد على الابتكار والكفاءة التشغيلية.