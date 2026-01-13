تحوّل أولويات المشترين والمستأجرين يدعم عقارات الشارقة وعجمان

كشفت بيانات منصة «بيوت» العقارية عن نمو ملحوظ في الطلب على العقارات السكنية في الشارقة وعجمان خلال عام 2025، مدفوعاً بتوافر وحدات بأسعار أكثر تنافسية، ومساحات سكنية أكبر، وتحسن مستمر في البنية التحتية، ومرافق أسلوب الحياة.

وتُظهر تحليلات «بيوت» أن الشارقة وعجمان تستفيدان بشكل متزايد من تحوّل أولويات المشترين والمستأجرين نحو المساحات الأكبر، والأسعار المعقولة والقيمة طويلة الأمد.

وبحسب البيانات، فقد سجلت أسعار الفلل في الشارقة نمواً ملحوظاً في عدد من المناطق الرئيسة، إذ ارتفعت الأسعار في «الشارقة غاردن سيتي» بأكثر من 20%، بينما شهدت «حوشي» زيادة جاوزت 14%.

بدوره، حافظ النشاط الإيجاري في الشارقة على زخمه طوال العام، مدعوماً بالنمو السكاني وارتفاع الطلب على المناطق المنخفضة، وارتفعت إيجارات الشقق في عدد من المناطق البارزة، لاسيما «مويلح» و«المجاز» و«التعاون»، في حين استقرت إيجارات الفلل، خصوصاً في «مدينة تلال» و«مويلح»، إذ بلغ متوسط الإيجار السنوي نحو 194 ألف درهم، و184 ألف درهم على التوالي.

وعلى صعيد الاستثمار، وفّرت الشارقة عائدات إيجارية مستقرة، إذ جاوزت عائدات الشقق 7% في مناطق مثل «النهدة» ومدينة «أجمل مكان» (واجهة الشارقة البحرية)، بينما اقتربت عائدات الفلل في «مدينة تلال» و«مويلح» من 6%.

من جهتها، واصلت عجمان خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها سوقاً عقارية تعتمد على القيمة، مستقطبة المشترين والمستأجرين الباحثين عن أسعار مناسبة، ومساحات سكنية أوسع، إلى جانب عائدات إيجارية مناسبة.

وشهدت أسعار الفلل نمواً واسع النطاق، حيث تصدرت منطقة «الروضة» قائمة المناطق الأعلى نمواً مع ارتفاع سعر المتر المربع بأكثر من 24%، بينما سجلت مناطق «الزاهية» و«الياسمين» و«الحليو» ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.

وفي قطاع الشقق، سجل وسط عجمان ارتفاعاً بنسبة 32%، بينما ارتفعت الأسعار في «كورنيش عجمان» و«النعيمية» بنسبة 16% و10% على التوالي.

وبحسب «بيوت»، سجلت إيجارات الشقق زيادات في معظم المناطق النشطة، لاسيما «الجرف» و«الروضة»، بينما استقرت إيجارات الفلل في «الياسمين»، و«الروضة»، و«الحليو» عند متوسط سنوي يقارب 110 آلاف درهم.

ولفتت «بيوت» إلى تميز عجمان بعائدات إيجارية قوية، حيث تجاوزت عائدات الشقق 7% في «وسط عجمان» و«مدينة الإمارات»، بينما سجلت «غاردن سيتي» عائدات فاقت 9%، كما حققت استثمارات الفلل أداء جيداً بعائدات جاوزت 6% في مناطق مثل «العامرة» و«عجمان أب تاون» و«الياسمين».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيوت» الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوبيزل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيدر علي خان: «توفر إمارتا الشارقة وعجمان باقة واسعة من الخيارات السكنية التي تلبي احتياجات المشترين والمستأجرين من ذوي الميزانيات المدروسة، في الوقت الذي تعكس فيه مؤشرات الأسعار المستقرة والعائدات الإيجارية القوية متانة الأسس الاستثمارية، لاسيما ضمن مجتمعات الفلل الراسخة، ومناطق الشقق السكنية ذات الارتباط الجيد بشبكات البنية التحتية».