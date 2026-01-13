«أو إيه جي»: الناقلات الإماراتية تشغّل 7.14 ملايين مقعد على رحلاتها خلال يناير

أظهرت بيانات «أو إيه جي»، المؤسسة الدولية المتخصصة في بيانات شركات الطيران، أن الناقلات الوطنية الإماراتية واصلت تعزيز قدراتها التشغيلية، مسجلة أكثر من 7.14 ملايين مقعد مجدول خلال يناير الجاري.

وذكرت المؤسسة أن «طيران الإمارات» جدولت نحو 3.39 ملايين مقعد على رحلاتها خلال يناير 2026، مقارنة بنحو 3.22 ملايين مقعد في الشهر نفسه من 2025، محققة نمواً بنسبة بلغت نحو 5%، وبدورها وفرت «الاتحاد للطيران»، خلال يناير الجاري، نحو 1.41 مليون مقعد مجدول، مقارنة بـ1.13 مليون مقعد خلال يناير 2025.

كما رفعت «فلاي دبي» سعتها إلى نحو 1.39 مليون مقعد في يناير 2026، مقارنة بنحو 1.2 مليون مقعد في يناير 2025، بنمو بلغت نسبته 12.7% في حين جدولت شركة العربية للطيران أكثر من 954 ألف مقعد، خلال يناير الجاري، مقارنة مع 812 ألف مقعد في يناير 2025.

وأوضحت أن السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الجوية المغادرة من مطارات الدولة لجميع شركات الطيران، خلال يناير الجاري، وصلت إلى 8.3 ملايين مقعد (16.6 مليون مقعد في الاتجاهين، مقابل 7.77 ملايين مقعد في الفترة نفسها من عام 2025، وبنسبة نمو بلغت 6.8%).

وبحسب البيانات، واصلت السوق الإماراتية تسجيل معدلات أداء قوية ومستمرة مقارنة بالسنوات السابقة في إطار الطلب القوي على السفر، ووفقاً للبيانات حافظت الإمارات على صدارة أسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط خلال يناير 2026، مشيرة إلى أن مطارات الدولة استحوذت على نحو 20% من إجمالي السعة المقعدية في المنطقة ككل، والتي تجاوزت 40 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة.

وأضافت شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة، خلال يناير، أكثر من 500 ألف مقعد مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وعلى مستوى المطارات، أظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي حافظ على موقعه كأكبر مطار في المنطقة، من حيث السعة المقعدية على الرحلات المغادرة، خلال يناير الجاري، بنحو 5.5 ملايين مقعد، (11 مليون مقعد في الاتجاهين)، وجاء مطار الدوحة في المركز الثاني بنحو 2.6 مليون مقعد، ثم مطار جدة في المركز الثالث بنحو 2.39 مليون مقعد، فيما حل مطار الرياض في المركز الرابع بنحو 2.3 مليون مقعد، وتبعه مطار زايد الدولي مسجلاً نحو 1.7 مليون مقعد مجدول.