5.25 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي في الإمارات بنهاية نوفمبر

أفاد المصرف المركزي بأن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع ليصل إلى 5.25 تريليونات درهم، بنهاية نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت الودائع المصرفية بقيمة 33 مليار درهم خلال الشهر نفسه منفرداً.

وأوضحت بيانات صدرت، أمس، عن المصرف المركزي أن إجمالي الودائع المصرفية بلغ بنهاية نوفمبر الماضي ثلاثة تريليونات و236.6 مليار درهم، مقارنة مع ثلاثة تريليونات و203.6 مليارات درهم بنهاية أكتوبر السابق، بنمو شهري نسبته 1%، وزيادة قيمتها 33 مليار درهم.

في المقابل، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية شهر الرصد بنسبة 0.7% ليصل إلى تريليونين و532.9 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و515.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر، بزيادة شهرية قيمتها 17.7 مليار درهم.

وبنهاية نوفمبر، واصلت الودائع المصرفية تفوقها على الائتمان بقيمة 703.7 مليارات درهم، بما يعكس وفرة السيولة لدى البنوك وارتفاع الملاءة المالية.

وأضافت البيانات أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع بنسبة 0.8%، من خمسة تريليونات و208.8 مليارات درهم بنهاية أكتوبر، إلى خمسة تريليونات و251.9 ملياراً بنهاية نوفمبر 2025، بزيادة شهرية قيمتها 43.1 مليار درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 836.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر، إلى 850.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر، بزيادة شهرية قيمتها 14 مليار درهم.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الحساب الاحتياطي للبنوك بنسبة 21.5%، والنقد المصدر بنسبة 2.6%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 8.8%، متخطية الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 37.3%.

وانخفض إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.7% من 1.065 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، إلى 1.048 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، ويُعزى ذلك إلى انخفاض الودائع النقدية بنسبة 2.3%، طاغياً على الارتفاع في قيمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.2%.

وارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 1.5% من نحو 2.628 تريليون درهم، إلى نحو 2.669 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025، مدفوعاً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 58.2 مليار درهم.

كما ارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 1.5% من نحو 3.167 تريليونات درهم، في نهاية أكتوبر، إلى نحو 3.216 تريليونات درهم، في نهاية نوفمبر الماضي، ويُعزى هذا التوسع إلى نمو عرض النقد «ن2» مدعوماً، وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 8.6 مليارات درهم.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ991.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر السابق، وتوزعت أصول المركزي الأجنبية، كما في نهاية سبتمبر، بواقع 305.3 مليارات درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و646.8 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.5 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

وأضاف «المركزي» أن ميزانيته العمومية لشهر نوفمبر الماضي سجلت في جانب الخصوم ورأس المال تريليوناً و46.8 مليار درهم، قابلتها القيمة نفسها في جانب الأصول.

