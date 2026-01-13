عقارات دبي.. بداية واثقة في 2026 وسوق مدعومة بطلب حقيقي

كشفت منصة «بروبرتي فايندر» العقارية عن نتائج وصفتها بالمذهلة لشهر ديسمبر 2025، الذي جاء ختاماً لفترة متواصلة من النجاحات الشهرية القياسية في الربع الأخير من العام الماضي في سوق دبي العقارية، حيث شهد ديسمبر نهاية ربع «عام استثنائي» مع تسجيل مبيعات شهرية بقيمة 64 مليار درهم.

وأكدت المنصة أن الأداء العالي، في ديسمبر 2025، شكّل عاملاً رئيساً في تسجيل دبي عاماً قياسياً من حيث قيمة المبيعات وحجم المعاملات خلال العام، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع قيم المبيعات بوتيرة تفوق الزيادة في عددها، يحظى القطاع العقاري ببداية واثقة في عام 2026، ضمن سوق مدعومة بعوامل طلب حقيقية ونشاط مستدام.

وأرجعت «بروبرتي فايندر» هذا الأداء إلى ارتفاع سعر القدم المربعة، حيث سجّلت الأسعار المتوسطة زيادة بنسبة 8.4% خلال عام 2025، مقارنة بمستويات عام 2024.

ووصلت مبيعات الربع الرابع من عام 2025 القياسية إلى 187.47 مليار درهم، حيث سجل ديسمبر (64 مليار درهم) استمرار المسار الصعودي لشهري نوفمبر (64 مليار درهم) وأكتوبر (59 مليار درهم)، ما أثمر تسجيل أعلى أداء مبيعات ربعي على الإطلاق، وختام العام بمستويات قياسية.

ووفقاً لـ«بروبرتي فايندر»، واصلت المناطق السكنية البارزة في ديسمبر دعمها لزخم سوق العقارات، واستحوذت أحياء بارزة مثل «نخلة جميرا»، و«دبي مارينا»، و«وسط مدينة دبي» على حصة كبيرة من قيمة المعاملات، مدعومة بمستويات سعرية مرتفعة تُعزّز قيمة المعاملات، ومحدودية المعروض، وطلب قوي من المشترين الدوليين.

وأوضحت «بروبرتي فايندر» أن المشروعات المدروسة بعناية في مختلف أنحاء دبي، تسهم في ترسيخ سوق عقارية توفّر قيمة حقيقية لشريحة واسعة من المشترين.

أما المجتمعات السكنية من الفئة المتوسطة، مثل «قرية جميرا الدائرية»، فتواصل إثبات جاذبيتها لدى المشترين الباحثين عن خيارات ملائمة أكثر من حيث الكلفة، لاسيما في سوق المشروعات «على المخطط» التي تشهد منافسة متزايدة.

وفي قطاع الإيجارات، كشفت بيانات «بروبرتي فايندر» أن 80% من عمليات البحث تركزت على الشقق السكنية، مقابل 20% فقط لمنازل «تاون هاوس» و«الفلل»، ويُظهر تحليل أعمق لبيانات البحث عن الإيجار ارتفاعاً سنوياً في حصة الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة، ما يشير إلى أن زيادات الإيجارات خلال عام 2025، دفعت عدداً أكبر من الأفراد والعائلات الصغيرة إلى التوجّه نحو مساكن أصغر وأكثر ملاءمة من حيث السعر.

كما تكشف بيانات «بروبرتي فايندر» عن أداء قوي للشقق على صعيد المبيعات، إذ تستأثر بنسبة 61% من إجمالي عمليات البحث، مقارنة بالفلل (39%)، ويعكس ذلك بوضوح التوجه السائد لكل من الطلب الشرائي والطلب على الإيجار في دبي، وضمن فئة الشقق، تتركز 85% من عمليات البحث على وحدات الاستوديو، والوحدات بغرفة وغرفتَي نوم، ما يعكس تفضيل الباحثين عن منازل لخيارات صغيرة ومتوسطة الحجم، تتسم بتكاليف أقل.

وقال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان: «شكّل الربع الرابع من 2025 ختاماً قوياً لعام ناجح للغاية، مدعوماً بقيم معاملات مرتفعة، وارتفاع أسعار القدم المربعة، وحضور ملحوظ للنشاط في مختلف المجتمعات السكنية، ومع دخول عام 2026، نتطلع إلى مرحلة واعدة، يرتكز فيها زخم السوق على اتساع قاعدة الطلب وتنوعها ومرونة التسعير، بدلاً من التحركات الاستثمارية قصيرة الأجل الهادفة إلى تحقيق مكاسب سريعة»، وأضاف: «تُمثّل هذه التطورات أخباراً إيجابية للمشترين والبائعين والمستثمرين، إذ تقدّم السوق فرصاً تلائم مختلف فئات الباحثين عن السكن في دبي».